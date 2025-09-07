07 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Vida fàcil

Trucs per mantenir l’ordre a casa amb menys esforç

Amb aquestes rutines diàries, o setmanals, podràs mantenir el teu espai ordenat i net sense esforços innecessaris

  • Netejar els plats a mà requereix un ordre i temperatura ideals perquè la vaixella quedi impecable -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de setembre de 2025 a les 17:00

El desordre pot ser un maldecap per a moltes persones, ja sigui perquè el caos a la teva habitació no et deixa viure o perquè no saps ni per on començar. De vegades, la pau mental i el nostre estat d'ànim depèn de tenir el nostre espai ordenat, així que és important saber quins són els trucs per poder ordenar la teva casa sense necessitat de fer molt d'esforços. 

Evitar l'acumulació innecessària

És molt fàcil anar acumulant coses al nostre espai ja sigui perquè els objectes que guardem tenen un valor sentimental o perquè sempre ens guiem pel famós “per si de cas”. La millor opció és no acumular de forma innecessària, com menys coses tinguem, més fàcil serà mantenir l'ordre.

No amagar les coses 

Ordenar implica menejar i redistribuir o llençar a la brossa els objectes que no necessitem, però no és útil quan el que fem amb objectes o roba és amagar-la en calaixos, armaris o mobles per així evitar el desordre visual i, almenys, no veure el què guardem. La realitat és que, tot el que acabi en aquests espais, acabarà en l'oblit absolut i, per això, hem de mantenir l'ordre en allò que es veu i en el que no es veu.

Ordenar per usos

És molt útil utilitzar caixes o prestatgeries per ordenar segons els objectes i usos la nostra casa. Així, a la cuina, per exemple, aniran els plats i gots, els productes de neteja i el menjar; però, al menjador, guardarem allò que vulguem utilitzar com les fundes dels sofàs, dels coixins, les estovalles, etc.

Fer un pla de manteniment

Aquest pla ha d'implicar a tots els membres de la casa o, si vius soles, et pot ajudar a tenir una rutina d'ordre i neteja que et permetrà sentir que el teu espai íntim està en ordre i net. Amb aquestes rutines diàries aconseguirem evitar el desordre sense pràcticament esforç perquè formarà part de la nostra rutina.

Et pot interessar