Trucs per mantenir l’ordre a casa amb menys esforç

El desordre pot ser un maldecap per a moltes persones, ja sigui perquè el caos a la teva habitació no et deixa viure o perquè no saps ni per on començar. De vegades, la pau mental i el nostre estat d'ànim depèn de tenir el nostre espai ordenat, així que és important saber quins són els trucs per poder ordenar la teva casa sense necessitat de fer molt d'esforços.
Evitar l'acumulació innecessària
És molt fàcil anar acumulant coses al nostre espai ja sigui perquè els objectes que guardem tenen un valor sentimental o perquè sempre ens guiem pel famós “per si de cas”. La millor opció és no acumular de forma innecessària, com menys coses tinguem, més fàcil serà mantenir l'ordre.
No amagar les coses
Ordenar implica menejar i redistribuir o llençar a la brossa els objectes que no necessitem, però no és útil quan el que fem amb objectes o roba és amagar-la en calaixos, armaris o mobles per així evitar el desordre visual i, almenys, no veure el què guardem. La realitat és que, tot el que acabi en aquests espais, acabarà en l'oblit absolut i, per això, hem de mantenir l'ordre en allò que es veu i en el que no es veu.
Ordenar per usos
És molt útil utilitzar caixes o prestatgeries per ordenar segons els objectes i usos la nostra casa. Així, a la cuina, per exemple, aniran els plats i gots, els productes de neteja i el menjar; però, al menjador, guardarem allò que vulguem utilitzar com les fundes dels sofàs, dels coixins, les estovalles, etc.
Fer un pla de manteniment
Aquest pla ha d'implicar a tots els membres de la casa o, si vius soles, et pot ajudar a tenir una rutina d'ordre i neteja que et permetrà sentir que el teu espai íntim està en ordre i net. Amb aquestes rutines diàries aconseguirem evitar el desordre sense pràcticament esforç perquè formarà part de la nostra rutina.