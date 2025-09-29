El mètode infal·lible per netejar les ulleres millor que amb productes especialitzats

Per a les persones que utilitzen ulleres, aconseguir que es mantinguin netes pot convertir-se en una lluita constant. Les marques dels dits o de greix apareixen encara que les neteges regularment amb draps de microfibra o líquids especialitzats per aquest ús. Per aquest motiu la treballadora de l'Òptica Ocelo, en TikTok @optica.ocelo24, comparteix en un vídeo al seu Tiktok un truc senzill i casolà per netejar les ulleres millor que amb els productes especialitzats.
El que no s'ha de fer
L'òptica explica al vídeo que els draps de microfibra, tot i ser molt populars, no són eficients per a la neteja diària perquè són de qualitats diferents i la majoria són dolentes. Per això, recomana fer-ne servir només aquests draps per guardar les ulleres dins de l’estoig i no per netejar-les.
@optica.ocelo24 Respuesta a @edictamiranda ¿Cuál es la mejor forma de limpiar los cristales de tus lentes? Pues hay muchas.. La que yo recomiendo son unas góticas de detergente en la yema de los dedos, hacemos espuma, llevamos los lentes bajo el agua, limpiamos con los dedos con suavidad, y por último los secamos con papel tissue. #limpiacristales #limpiarmislentes #gafas #solucion ♬ sonido original - optica ocelo
Sobre els líquids que es venen com a solució ràpida per netejar les ulleres, l'experta avisa que tampoc són infal·libles, ja que poden ratllar els vidres amb el temps a causa dels productes químics que utilitza.
Una alternativa simple i efectiva
Per fer front a aquests productes, l'experta en ulleres recomana un senzill truc casolà: unes gotes de detergent. Només has de posar-te unes gotes al dit i fer una mica d’escuma fregant amb els vidres. Per últim, només has de posar-los sota l’aigua i assecar-los amb un mocador de paper. Aquesta tècnica elimina la brutícia i el greix i, a més, deixa els vidres sense marques.