El millor mecànic d'Espanya tanca el debat: gasolina 98, 95 o «low cost»?

Parar en una gasolinera per omplir el dipòsit és un gest rutinari que milers de conductors repeteixen cada dia. Més enllà de si és millor omplir el dipòsit al matí o a principis de setmana per estalviar uns cèntims, la pregunta de fons continua sent la mateixa: convé posar gasolina de 98 octans si el cotxe funciona perfectament amb la de 95? Com funciona les gasolineres de baix cost? Són perjudicials per al cotxe?
Carlos Pérez, nascut a Valladolid l'any 1978, escollit millor mecànic d’Espanya el 2025 per La Comunidad del Motor, és molt clar en les seves respostes. Segons ell, "la majoria de cotxes que funcionen amb gasolina estan dissenyats per utilitzar 95 octans, tot i que també en poden fer servir de 98. Però, al meu entendre, no val la pena aquest petit esforç econòmic, ja que el que guanyes, per una banda, ho perds per l’altra".
Gasolina 98, més cara, però més neta
El professional de Talleres Gabilondo afegeix que, tot i que amb la gasolina de 98 es pot aconseguir una mica més d’autonomia, aquesta millora no prové del major octanatge, sinó que es deu al fet que aquest tipus de combustible sol contenir un percentatge més alt d’additius que ajuden a mantenir el motor més net i en millor estat. Així, els quilòmetres extra que es poden obtenir amb la de 98 es compensen amb el preu més elevat que es paga a la gasolinera, per la qual cosa, finalment, no suposa un estalvi real per a la butxaca, diu el mecànic.
Pérez insisteix que més important que l’octanatge és consumir gasolines de qualitat, ja que els additius protegeixen el motor i eviten costoses avaries a llarg termini. Quant a la idea d’alternar dipòsits de 95 i 98 per aprofitar el millor dels dos combustibles, no ho considera necessari ni especialment beneficiós. “No recomano alternar, perquè no aporta avantatges reals i complica la despesa sense que el motor ho noti”.
A més, puntualitza que el motor només es beneficia de l’octanatge més alt quan està dissenyat per a això, generalment en cotxes d’alt rendiment o amb motors d’alta compressió. En la resta de vehicles, l’ús habitual de gasolina de 98 no aporta millores significatives. Per això, recalca que "el més important és seguir sempre les recomanacions del fabricant i triar combustibles de qualitat, sense deixar-se portar per falses creences o màrqueting".
Les gasolineres low-cost valen la pena?
Sobre els mites de la gasolina de baix cost i els seus beneficis i perjudicis, Pérez recomana utilitzar gasolines de qualitat. Ja que, encara que totes provenen dels mateixos proveïdors majoristes, les diferències es troben en els additius que cada companyia incorpora.
Aquests additius mantenen net el sistema d’alimentació i eviten l’acumulació de residus al motor, cosa que afecta tant al rendiment com a la durabilitat del vehicle. Per això, aconsella evitar gasolineres low cost, ja que, tot i semblar més econòmiques, solen tenir menys additius protectors. “El preu pot ser temptador, però a llarg termini, l’ús de combustibles de menor qualitat pot provocar avaries i un major desgast del motor, amb el cost que això suposa en reparacions”, conclou. Per Pérez, optar per marques reconegudes és una inversió en tranquil·litat i manteniment del cotxe a llarg termini.