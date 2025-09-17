Els mosquits piquen més la gent que fa poc que ha practicat sexe, segons un estudi

Els mosquits piquen més a les persones que han practicat sexe la nit abans, que han begut cervesa i que no porten protector solar. És la conclusió d'un estudi de la Universitat de Radboud, a Nimega (Països Baixos), que va analitzar més de 500 joves durant el festival de música Lowlands que se celebra cada any al país.
Els investigadors van fer omplir un qüestionari sobre higiene, activitats lúdiques recents i consum d'aliments i alcohol als participants. Aleshores, els van fer posar el braç en una urna plena de mosquits en què també hi havia alimentadors de sucre. L'objectiu: comprovar en quins casos els mosquits preferien el braç humà i en quins, el sucre.
El recull de les dades va permetre comprovar que hi havia tres factors que incrementaven la quantitat de picades dels mosquits. Els qui havien practicat sexe les hores prèvies, havien begut cervesa i no portaven crema solar havien rebut un 35% més de picades. També reduïa la prevalença de picades el fet d'haver-se dutxat.
L'estudi, publicat a la revista científica Mosquito Magnet Trial, confirma els principis ja coneguts sobre què atrau els mosquits: el diòxid de carboni, la calor i l'olor corporal. Si bé, presentava limitacions metodològiques evidents, ja que es va desenvolupar en un entorn difícilment controlable.
El mite de "la sang dolça"
El refranyer català diu que qui és víctima de les picades és perquè té la sang dolça, però la realitat és una mica menys glamurosa. I és que aquests insectes s'alimenten de les proteïnes de la sang i se senten atrets per diversos elements clau, tal com explica la Universitat Complutense de Madrid.
Concretament, pel diòxid de carboni que expulsem quan exhalem, així com la calor i l'olor corporal. També pel grup sanguini O, i és que aquestes persones tenen fins al doble de probabilitats de rebre una picada de mosquit, mentre que les del grup A són les menys atractives. Així, el millor que es pot fer per evitar aquests insectes és ventilar l'habitació i dutxar-se abans d'anar a dormir.
En realitat, els mosquits no busquen sucre: el que els atreu són pistes químiques i fisiològiques que emetem sense adonar-nos-en. Quan respirem, exhalem diòxid de carboni, i això és com una brúixola per a ells. A més, la nostra pell desprèn calor i una combinació d’olors —fruit de la suor, les hormones i fins i tot del que mengem— que pot resultar més o menys atractiva segons cada persona. I si a sobre tens el grup sanguini O, encara ho tens més complicat: diversos estudis, com els que recull la Universitat Complutense de Madrid, han comprovat que els mosquits piquen molt més aquestes persones que no pas les que tenen el grup A.
A més, la cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i professora associada de la Universitat de Barcelona Cristina Masuet, explica en una entrevista a National Geographic: "Cridem més l'atenció i ens piquen més si vestim de blanc a la nit o amb colors foscos durant el dia".