Viatges llargs en cotxe: trucs per no marejar-se ni patir dolors musculars

Passar moltes hores assegut al cotxe pot tenir conseqüències en la nostra salut. Sigui per plaer o per necessitat, sovint ens veiem immersos en viatges a la carretera que sembla que no acaben mai. En aquests trajectes, conductor i passatgers poden acabar experimentant cansament, marejos o, fins i tot, problemes circulatoris. És per això que cal conèixer quines són les possibles conseqüències i saber com evitar-les.
La fatiga
La fatiga és un dels efectes més freqüents i perillosos dels viatges llargs en cotxe, sobretot per a qui condueix. Segons l'Australian Automobile Association (AAA), entre un 10% i un 20% dels accidents de trànsit estan vinculats al cansament del conductor. Tot i que el fet d'estar concentrat durant moltes hores influeix, també ho fan factors físics com les vibracions que provoca el vehicle o el soroll que genera el motor, les rodes i l’entorn.
Diversos estudis indiquen que el cansament pot aparèixer al cap de només 15 o 30 minuts de conducció en aquestes condicions. Alguns dels consells que et poden ajudar a evitar la fatiga són els següents:
- Ventilar el vehicle perquè hi hagi més oxigenació.
- Fer parades per a descansar i recuperar els reflexos.
- Dormir suficient la nit anterior. Descansar menys de cinc hores abans de conduir pot incrementar les possibilitats de tenir un accident.
Els marejos
Un altre símptoma comú són els marejos. Segons un estudi publicat a la Transportation Research, aproximadament una de cada dues persones en pateix algun durant trajectes llargs; una xifra que, a més, augmenta entre els més petits. També les dones i les persones que acostumen a tenir més migranya són especialment vulnerables. Pel que fa a la persona que condueix, aquesta no acostuma a patir marejos perquè poden anticipar el moviment. Algunes de les recomanacions en aquest aspecte són:
- Si ets molt propens a marejar-te, és millor que ocupis el seient de davant del vehicle, ja que aquesta part del cotxe és més estable.
- Evita llegir o fixar la vista en dispositius, com ara el telèfon mòbil. És aconsellable mirar un punt fix.
- Utilitzar polseres d'acupressió, ja que apliquen pressió en punts específics que ajuden a reduir el mareig
Malestar intestinal
D'altra banda, aquests viatges alteren la nostra rutina i afecten els nostres hàbits d'alimentació, ja que sovint no mengem en el mateix horari que ho fem habitualment ni tampoc els mateixos tipus d'aliments. També tenim menys oportunitats de moure'ns, fet que contribueix al malestar intestinal. Per evitar-lo, podeu seguir els següents consells:
Com evitar-lo
- Hidratar-se de manera adequada.
- Evitar portar roba ajustada. És aconsellable anar còmodes.
- Aixecar-se del seient regularment a les parades i fer petites passejades.
- Fer les menjades habituals.
- A l'hora de picar, és millor prendre aliments com ara els fruits secs o la fruita rica en fibra.
Dolor muscular
També el fet d'estar en una mateixa postura durant el trajecte fa que puguis sentir molèsties, sobretot al coll, a les espatlles, a l'esquena i les cames. En aquest sentit, cal assegurar-nos que tenim el seient ben regulat per evitar possibles tensions. Alguns dels consells són:
- Revisar el seient i comprovar que està en posició vertical, amb un angle aproximadament de 100 graus.
- Ajustar bé els retrovisors i els espills dels laterals.
- Fer pauses cada dues hores, aproximadament, i sortir del vehicle per a estirar les cames.
Complicacions circulatòries
Finalment, estar moltes hores assegut també fa que s'acumuli més sang a les venes de les cames, fet que augmenta el risc de patir una trombosi. En la línia de les recomanacions anteriors, es recomana els següents aspectes:
- Fer pauses sovint.
- Utilitzar roba ampla.
- Hidratar-se sovint.
- En cas que el trajecte sigui especialment llarg, es poden utilitzar mitges de compressió.