La millor ciutat d'Europa per visitar el 2025, segons un prestigiós concurs

Cadascú té les seves preferències a l'hora de fer turisme. Hi ha qui prefereix una destinació popular i qui opta per una ciutat fora del radar de les masses. Uns van a la platja i altres, a la muntanya. Uns busquen descobrir cultures i altres, gaudir de la gastronomia.
Sigui com sigui, tothom té una ciutat preferida i la revista de viatges Condé Nast Traveler (CNT) ha recollit les opinions dels seus lectors per determinar quina és la millor per visitar aquest 2025. Els Choice Awards 2025 han permès obtenir un llistat de les 20 ciutats més populars i n'assenyalen la guanyadora.
Es tracta de La Valletta, a Malta, que ha obtingut una aprovació del 97,3%. La ciutat illenca s'ha erigit en l'alternativa econòmica i menys coneguda a altres destinacions de platja europees com la Costa Brava, la Costa Blava, la Costa Amalfitana o les illes Canàries, amb una arquitectura barroca amb balcons de colors i un clima càlid amb sol permanent.
Tanquen el podi la capital noruega d'Oslo (94,4%), antagònica a La Valletta i debutant a la llista, i Viena (93,7%), a Àustria. Pel que fa a les ciutats de l'Estat, la més destacada és Madrid, a la cinquena posició; seguida de Sant Sebastià, novena; i Palma, desena. Barcelona no apareix entre els primers 20 seleccionats.
Les millors ciutats europees per recórrer a peu
Al seu torn, el portal de viatges GuruWalk ha elaborat la llista de les 100 millors ciutats per visitar caminant aquest 2025. El destí que encapçala el rànquing és Roma. La capital d'Itàlia destaca per la proximitat que hi ha entre les diferents atraccions. "La Ciutat Eterna continua sent un destí clau per als viatgers fascinats per la història antiga. El Colosseu, el Panteó i les places barroques fan de Roma un museu a l'aire lliure que mereix ser explorat a fons, pas a pas", assegura l'estudi.
El segon lloc de la llista l'ocupa la capital hongaresa, Budapest. "Coneguda com 'la Perla del Danubi', combina arquitectura imperial amb una vibrant escena cultural. Els turistes poden passejar des de la Basílica de Sant Esteve fins al Parlament de Budapest en només 15 minuts", apunta el portal. I, a més, la guia recomana relaxar-se en algun dels "banys termals icònics" de la ciutat després de visitar-la a peu.
Tanca el podi Madrid. Segons l'estudi "ofereix la combinació perfecta d'art, vida urbana i parcs emblemàtics". Però no és l'única ciutat de l'Estat inclosa a la llista. De fet, la capital catalana ocupa la cinquena posició del rànquing. De Barcelona se'n destaca l'arquitectura de Gaudí, l'"encant" del barri Gòtic i l'estil de vida mediterrani: "És una ciutat ideal per perdre't, passejant per carrers estrets, mercats acolorits i places plenes de vida".