Nacho Rabadán, director de la confederació de gasolineres espanyoles, desmunta els mites dels dispensadors

Anar a la gasolinera forma part de la rutina diària de la majoria de conductors. De fet, més del 94 % dels vehicles en circulació a Espanya encara funcionen amb motors de combustió, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT). Això implica que la majoria de conductors ha d'omplir el dipòsit de manera regular i, alhora, s’enfronta a una sèrie de mites sobre la gasolina, ja sigui sobre la qualitat del combustible o sobre quin és el millor dia de la setmana per fer-ho.
Alguns d’aquests mites es basen en la idea que certs dispensadors o marques petrolieres ofereixen millor combustible, o que omplir el dipòsit en unes estacions o unes altres pot afectar el rendiment del motor. A més, hi ha creences relacionades amb suposats trucs per estalviar diners, com triar el moment o el lloc òptim per omplir el dipòsit.
Els mites més escampats
Entre les idees més comunes hi ha la d'evitar els dispensadors més utilitzats, pensant que, per funcionar amb més freqüència, podrien acumular impureses que arribarien al motor. També es diu que les gasolineres més antigues o situades a prop de carreteres principals podrien tenir dipòsits amb més residus. Tanmateix, la majoria d’aquestes afirmacions no tenen fonament i responen més a rumors que a fets comprovats.
Segons Nacho Rabadán, director general de la Confederació Espanyola d’Estacions de Servei (CEEES), aquestes creences són falses i es poden desmuntar fàcilment. Primerament, explica que “afirmar que hi ha dispensadors amb combustible de pitjor qualitat que altres és un mite, és com si a casa donessis més llum al passadís que a la cuina; no significa que aquesta il·luminació funcioni pitjor”, exemplifica. A més, subratlla que tots els dispensadors utilitzen el mateix equip de bombeig i que es fan revisions periòdiques per garantir el seu bon estat.
Rabadán afegeix que els filtres estan dissenyats per avisar abans de saturar-se, cosa que permet substituir-los a temps i evita que les impureses arribin al combustible que surt per les mànegues. Així mateix, apunta que el combustible que arriba a les estacions és de primera qualitat, ja que conté additius i biocides que eliminen pràcticament totes les impureses. Aquest sistema funciona com els fusibles d’una instal·lació elèctrica: abans que es produeixi qualsevol incidència, el sistema es deté automàticament.
Per tant, Rabadán desmunta la creença que omplir el dipòsit en uns dispensadors o uns altres pugui influir en la qualitat del combustible o en l’estat del motor. La clau està a confiar en els controls i revisions periòdiques, que garanteixen el correcte funcionament de tot el sistema i permeten al conductor d'omplir el dipòsit amb tranquil·litat, sense preocupar-se per quin dispensador escollir.