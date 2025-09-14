Com digitalitzar fotos antigues i conservar records familiars

Les fotos antigues són un record que guardem als àlbums familiars o que trobem perdudes en un calaix de casa, però que no ens atrevim a llençar a la brossa perquè tenen un significat emocional i sentimental molt gran. En l'era en què tot està digitalitzat, inclús els records, si el que volem és no perdre aquestes imatges i mantindre-les per a sempre, existeixen maneres de fer-ho ràpid i senzill.
Amb una app mòbil
Digitalitzar fotos amb el mòbil és una de les opcions més senzilles per a conservar les imatges i els records familiars en el núvol, on no es perdran ni desgastaran mai. Existeixen aplicacions que utilitzen la intel·ligència artificial per a escanejar les fotos en paper i convertir-les en versions digitals de bona qualitat.
Algunes d'aquestes aplicacions són Fotoscanner, de Google Fotos; Photo Scan, de Photomyne; Microsoft Lens, de Microsoft; o Unfade Foto Escàner Pro, molt eficaç amb fotos groguenques. Amb aquestes aplicacions, algunes són de pagament, però altres gratuïtes, només has de fotografiar la imatge amb la teva càmera des de diferents angles.
L'app detecta les voreres, corregeix la perspectiva i ajusta automàticament el color i la nitidesa. Però recorda que, per a un millor resultat, has d'evitar reflexos de llum directa, has de tenir bona il·luminació natural i, sobretot, has de saber que la qualitat final dependrà de la cambra del teu mòbil.
Escanejar les teves fotos
L'escaneig de les imatges és altra solució que, tot i ser més complexa, dona millors resultats. Has de tenir, primer que tot, un escàner especialitzat. No es tracta del típic escàner d'oficina, sinó d'un escàner especialment desenvolupat per a digitalitzar fotos. Existeixen dos tipus principals: el que serveixen per a diapositives i negatius; i els escàners plans.
Els primers són ideals per a eliminar esgarrapades, pols o defectes; i els segons per a digitalitzar fotos. En ambdós casos, pots trobar-los per internet en plataformes de compra o en tendes especialitzades en fotografia que poden fer aquesta feina per tu!