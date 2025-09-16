Un mecànic destapa «una de les estafes més comunes» quan portes el cotxe al taller

Més d'una vegada hem hagut d'anar al mecànic perquè el cotxe ha començat a fer sons estranys o perquè perd líquids o no frena bé. I més d'una vegada ens hem trobat en la situació que el mecànic, en tornar-nos el cotxe, ha volgut fer més reparacions dels que li demanàvem perquè el vehicle ho necessitava.
La realitat és que, moltes vegades, aquestes reparacions extra no són necessàries i suposen una càrrega per a la butxaca que no cal. Per aquest motiu, el mecànic Scotty Kilmer ens explica alguns trucs per controlar les parts del cotxe que no coneixem i que són les excuses perfectes perquè els mecànics et puguin estafar i cobrar-te de més.
Els amortidors
Com explica i mostra Kilmer al vídeo del seu canal de YouTube, els amortidors són una de les estafes més comunes: "Un estafador pot ruixar oli aquí (al guardapols) i després dir-te: Mira, mira, està gotejant. Així que abans d'anar-hi fes una foto i si veus que estan secs i després et diuen això, són estafadors que l'han ruixat", adverteix indignat en el vídeo.
El mecànic ens explica com esbrinar si el problema del nostre vehicle són els amortidors abans d'anar al mecànic per tenir una lleugera idea. "Agafes la roda amb les mans, una en la posició de les tres i una altra en la de les nou en punt i tires d'ella cap a tu. Si trontolla, probablement tens malament la barra de direcció", detalla.
Si, per contra, col·loquem les mans en la posició de les agulles del rellotge de les sis i les dotze en punt i si es mou, el que podria fallar és la ròtula del vehicle. "Però si no trontolla en absolut i perds el control en passar per un sot a la carretera, sí que necessitaràs nous amortidors", recomana Kilmer.
Les pastilles de fre
Kilmer dona alguns trucs per saber quan és necessari canviar les pastilles de fre: "Si el pedal de fre no s'enfonsa o vas per l'autopista a 100 o 110 i trepitges amb força i el volant no tremola, continuen prou gruixudes. Si fossin més primes que una moneda, seria hora de canviar-les", explica.
Alineacions davanteres
"Si els pneumàtics es desgasten uniformement, vas per la carretera recte, (la direcció) no tira per a un costat ni per a l'altre; no necessites una alineació", ens resumeix el conegut mecànic. L'alineació només és necessària si sempre es desvia cap al mateix costat: "Si vas per una carretera plana i tira cap a un costat, necessitaràs una alineació en la majoria dels casos", sentència Kilmer.