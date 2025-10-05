Així pots retirar diners en efectiu pagant en targeta a les botigues

Davant dels problemes, solucions. Això és el que deuen haver pensat els creadors d'un sistema que busca solució al problema creat pels bancs: no tenir llocs d'on treure diners. El cashback és el concepte que s'associa a poder obtenir efectiu de botigues convencionals, és a dir, com explica 3catinfo, es tracta de comprar quelcom a un establiment, pagar de més, i que la diferència te la retornin en efectiu.
El sistema cashback ha arribat per probablement quedar-se, l'elevat nombre de municipis que no tenen caixer per obtenir diners fa que aquest nou servei dels establiments i els bancs pugui convertir-se en un èxit. Precisament, Catalunya és el territori on han desaparegut més oficines des de la crisi econòmica i ara, amb aquest modus operandi hi haurà un impediment menys per seguir-ho fent.
Com funciona el cashback?
"Treure" diners d'establiments que no siguin bancs ara és molt fàcil. És tan senzill com demanar a l'encarregat d'atendre a caixa que et cobri de més per allò que compres i que aquests diners de més te'ls torni en efectiu. Abans, però hi haurà d'haver un acord entre l'establiment en qüestió i l'entitat bancària.
Emili Vizuete és professor de màrqueting de la Universitat de Barcelona i ha assegurat a 3catinfo que aquest servei ha arribat per quedar-se, ja que "hi ha lloc on de vegades no hi ha caixer". A més assegura que "té unes possibilitats de creixement molt altes".
Els primers a implementar-ho a Catalunya ha estat Bon Preu Esclat de la mà de Caixa d'Enginyers i és tot un èxit: en el darrer any han registrat més de 12.500 operacions, amb un volum de les transaccions d'1,6 milions d'euros. Segons explica Anna Salvatella, directora de negoci de Caixa d'Enginyers, a 3catinfo van arribar a un acord amb l'establiment d'alimentació, gasolina, entre d'altres, perquè tenen perfils de socis i clients molt similars i van entendre que era una victòria per ambdues parts.
Al cap i a la fi, un banc i un supermercat obté molta informació del seu client i la unió entre aquests dos tipus de negoci fa que ambdues puguin conèixer millor el seu públic objectiu i publicar-se de manera més senzilla en espais on abans ho tenien més difícil, o no hi havia una raó justificada per fer-ho.
Com és lògic, això els permet augmentar els ingressos -o la reducció de despeses-, ja que com diu Salvatella, "al final no saps si van a comprar per treure diners o si treuen diners perquè van a comprar". I també, perquè un cop s'estableix aquest vincle entre l'empresa bancària i un establiment poden oferir majors ofertes i conseqüentment un servei de fidelització més acurat al client.