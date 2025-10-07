L'error comú dels amos de mascotes que omple la llar de bacteris i posa en perill la salut de l'animal

Molts propietaris de gossos cauen en l'error de, un cop tornen a casa del passeig, deixar que l'animal entri tal com ve. Aquesta rutina, però, pot convertir-se en un focus de brutícia i bacteris dins la llar, ja que les potes dels gossos entren en contacte amb tota mena de superfícies -carrers, gespa, voreres, sorra o fins i tot restes de menjar. Sense una neteja adequada, aquests microorganismes poden propagar-se fàcilment per tota la casa, afectant tant la salut dels humans com la del mateix animal.
Per què és important netejar les potes dels gossos?
Tot i que els coixinets de les potes dels gossos són molt resistents, cal netejar-los bé per evitar que restes de menjar, substàncies desconegudes o bacteris entrin a les llars. Cal tenir en compte que els gossos es llepen a ells mateixos les seves potes i totes aquestes substàncies poden acabar en el seu organisme. A més, durant els passejos, les potes dels animals entren en contacte amb superfícies que poden contenir restes de diversos productes, especialment a les zones urbanes. Si no es netegen, aquests elements poden causar irritacions, al·lèrgies o fins i tot intoxicacions lleus. També poden acumular-se fongs o bacteris entre els dits, especialment en dies de pluja o humitat, afavorint la proliferació d’infeccions.
Els veterinaris adverteixen que l’error més comú dels propietaris és pensar que només cal rentar les potes quan es veuen brutes. En realitat, és una rutina que s’hauria de fer cada vegada que el gos surt al carrer, encara que sembli que no s’ha embrutat, ja que moltes de les substàncies són invisibles a simple vista.
El pas a pas per netejar-les
Aquí et deixem un pas a pas perquè puguis fer-ne un bon sanejament en tornar del passeig.
- En primer lloc, cal fer una revisió inicial de les potes. Separa suaument els dits i inspecciona si hi ha qualsevol pedra o brutícia que s'hi hagi quedat incrustada. Dona una ullada també als coixinets i les ungles.
- Treu-li la brutícia. Amb un drap o una tovalloleta humida -també n'hi ha d'específiques- neteja cada pota, parant compte sobretot en els espais que queden entre els dits, on es pot acumular brutícia especialment. Després, eixuga les potes amb una tovallola suau.
- Fes-li un bany de potes. De tant en tant, també pots fer-li al gos un bany amb aigua tèbia i una mica de sabó específic per a gossos. Submergeix les potes del gos en un recipient d'aigua i frega-li les potes suaument durant un minut aproximadament.
- Eixuga bé les potes. Utilitza una tovallola ben seca i que absorbeixi. Eixuga cada pota i el seu coixinet, posant especial atenció entre els dits.
Tots aquests passos permetran que, més enllà de tenir el teu gos net, puguis prevenir-li possibles infeccions.