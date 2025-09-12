David Laita, expert en tecnologia: «Google Maps indica la gasolinera més propera sense desviar-te»

La temporada i les vacances d'estiu ja queden enrere i amb això, també l'ús dels avions. Amb la rutina ja present en el dia a dia se substitueix els avions i vaixells pel cotxe, per això és important saber tot allò que ens pot ser útil un cop agafem el cotxe i ens disposem a arribar a un destí desconegut, com sovint passa els caps de setmana o en viatges de curta estada.
Durant aquests trajectes per visitar un lloc desconegut o simplement desconnectar es va al cotxe acompanyat dels amics, dels familiars o de la parella, i gairebé sempre del Google Maps. Avui dia, el GPS del mòbil sembla imprescindible i sovint els més joves es pregunten com la gent arribava als llocs abans de l'explosió de les tecnologies digitals.
Google Maps ens assenyala la ruta a seguir, ens alerta de si hi ha algun perill a la carretera i fins i tot de la presència de radars. A més, allà hi podem trobar comerços i supermercats d'allò més ràpid a través de les emoticones que apareixen sobre el mapa o simplement buscant-ho al cercador del mateix Maps. Tot i que sigui fàcil de trobar moltes coses, de vegades buscar una gasolinera pot generar més nervis del compte i més si es busca a contrarellotge. I a tot això, s'hi suma el possible gran desviament que s'ha de fer respecte a la ruta que se segueix.
Per aquesta raó, David Laita, enginyer de telecomunicacions, ha explicat com a través de Maps trobar la gasolinera més propera a la vegada que faci desviar el mínim possible. Laita divulga coneixements sobre la seva expertesa al compte de TikTok que reuneix més de 130.000 seguidors.
"Entrem a Google Maps, esperem uns segons a què s'ubiqui i indiquem la direcció a la qual anem", inicia l'explicació l'enginyer. "En un moment donat si vols trobar una gasolinera, simplement li donem a la barra de baix i marquem la tercera opció: Busca en ruta", diu. Un cop fet això apareixen nombroses alternatives, com restaurants, cafeteries, supermercats, àrees de descans, hotels i gasolineres. En el cas de necessitar una gasolinera, s'ha de fer clic sobre aquesta i "ens començarà a marcar quines són les més properes".
Per decidir a quina es vol anar, només cal prémer-la. "El més important és que ens fixem en el número que hi ha sota de les estrelles. Això indica el temps que perdrem desviant-nos de la nostra ruta fins a arribar a la gasolinera", explica Laita.
Quan es decideix quina gasolinera és a la qual es vol anar, només cal prémer l'opció d'"afegir". "D'aquest amanera, ara ens indica com arribar-hi i, una vegada que arribem, en reprendre la navegació ens indicarà com arribar a la nostra ruta principal", conclou. Ara, sabent això, durant les rutes llargues es podrà gaudir més del camí sense que el maldecap de la logística per omplir el dipòsit o anar al lavabo interrompi la desconnexió d'escapar de la rutina.