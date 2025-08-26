El truc per saber si la gasolinera està prop de la carretera o cal desviar-se

La planificació és vital quan s'inicia qualsevol viatge. Cal revisar l'estat de l'automòbil i prepara el trajecte per calcular si caldrà aturar-se, però un dels elements més importants és el de la gasolina. Si bé també és important anar amb previsió i no escurar el combustible, la xarxa viària compta amb benzineres cada certs quilòmetres per omplir el dipòsit.
De fet, és una de les situacions més típiques dels viatges més llargs. La gasolina va baixant i decideixes aturar-te a la primera estació que trobes, també per aprofitar per fer una pausa i descansar una mica de portar el volant. Ara bé, els conductors solen buscar la gasolinera més propera a l'autopista o a l'autovia, però això no sempre aconsegueixen calcular-ho adequadament.
Com saber si la gasolinera està prop de la via
El mètode per no fallar és molt senzill, ja que només cal parar atenció als senyals que informen de l'entrada a àrees de servei en vies com autopistes o autovies. Hi ha dos factors a tenir en compte: el color del cartell i la distància a la qual es troba la sortida.
En primer lloc, si el cartell que adverteix d'una gasolinera és de color blau vol dir que es pot omplir el dipòsit al costat de la carretera. Per contra, si el senyal és de color blanc voldrà dir que la benzinera està fora de la via i, per tant, caldrà recórrer alguns quilòmetres més per arribar-hi. És el que passa, per exemple, en aquelles estacions de servei que es troben dins el terme municipal.
Però encara hi ha una segona manera de conèixer la ubicació de la gasolinera. Cal mirar la distància que apareix al senyal que indicia la presència de la benzinera amb una lògica prou simple: si la xifra és de 500 o 1.000 metres, vol dir que l'àrea de servei està prop de l'autovia; si apareixen 750 o 1.250 quilòmetres, vol dir que està més lluny.
També és important recordar com són aquests senyals. Es tracta d'uns cartells en què apareix un dibuix d'un sortidor de gasolina i que poden ser de color blau o blanc segons la seva proximitat. En molts casos també apareixen acompanyats de símbols de tasses de cafè o coberts, la qual cosa vol dir que hi ha una àrea de servei que disposa d'espai de restauració.