Què fer a casa un dia de pluja?

Un cap de setmana passat per aigua no sol ser el millor pla per aprofitar un dissabte i un diumenge. Els plans que havies fet amb les teves amistats es cancel·len per la pluja i no apeteix sortir de casa.
Però triar l'opció de no sortir i quedar-te al sofà o al llit pot arribar a ser avorrit, per això, et proposem algunes idees si t'has quedat en blanc per passar un dia de pluja a casa.
Fer manualitats
Un bon pla divertit, de qualitat i al qual pots convidar a qui vulguis per fer a casa és fer manualitats: pintar, dibuixar, fer polseres o, si tens argila a casa, pots posar-te creatiu i crear figures amb aquest material. Mentrestant, pots obrir una bossa de patates i una beguda per acompanyar i passar el dia fent manualitats amb amics, família o a soles.
Jugar a jocs de taula
Segur que fa molt temps que no li traus la pols a aquell joc de taula que tens amagat a la teva habitació, ara és el moment. Un dia de pluja és l'oportunitat perfecta per jugar a Rummikub, al Monopoli, a l'Uno, al Catan, a l'oca o al parxís inclús.
Cuinar receptes
Estar tacat a casa per la pluja pot ajudar-te perquè per fi cuines aquella recepta que mai tens temps de fer. Encara que no tinguis molta cosa a la nevera, sempre pots aprofitar el menjar i posar-te creatiu inclús per fer un concurs de tapes o plats amb els teus amics.