Els aliments que protegeixen les genives i prevenen el mal alè

La gingivitis i la periodontitis són dues de les malalties més comunes que afecten les genives. Es caracteritzen per la inflamació, l’enrogiment i el sagnat, i en casos greus poden arribar a provocar la caiguda de les dents. Tot i que són més freqüents en adults -especialment en persones amb mala higiene bucal, fumadores, amb diabetis o amb una dieta poc equilibrada- també poden aparèixer en persones joves.
Un estudi del King's College de Londres, publicat al Journal of Periodontology, apunta que seguir una dieta de tipus mediterrani podria millorar la salut de les genives i reduir la inflamació sistèmica. La recerca es basa en l'anàlisi de 200 pacients hospitalitzats inscrits al Biobanc Oral, Dental i Craniofacial del centre, als quals es van fer exàmens dentals, anàlisis de sang i qüestionaris sobre els seus hàbits alimentaris.
Els resultats mostren que les persones que no segueixen aquest patró alimentari tenen més probabilitats de patir malalties greus de les genives i presenten nivells més elevats de marcadors inflamatoris com la interleucina-6 i la proteïna C reactiva. En canvi, aquells pacients que consumeixen habitualment aliments d’origen vegetal característics de la dieta mediterrània -com fruita, verdures, llegums o oli d’oliva- presenten nivells més baixos d’aquests marcadors.
Els investigadors recorden que l’acumulació de placa bacteriana, els hàbits de vida poc saludables i certes condicions sistèmiques són factors clau en els problemes gingivals, que es manifesten amb inflamació, sagnat en raspallar-se les dents, sensibilitat dental i mal alè. Tanmateix, hi ha una evidència creixent que la dieta té un paper rellevant en la salut global, ja que influeix en el sistema immunitari i en els processos inflamatoris.
En aquest sentit, el doctor Giuseppe Mainas, autor de l’estudi i investigador postdoctoral del King's College, explica que les troballes de la recerca "suggereixen que una dieta equilibrada de tipus mediterrani podria reduir potencialment la malaltia de les genives i la inflamació sistèmica. Observem que podria existir una connexió entre la gravetat de la periodontitis, la dieta i la inflamació".
Per la seva banda, el professor Luigi Nibali, autor principal i catedràtic de Periodontologia al mateix centre, afegeix que "existeixen noves evidències sobre el paper que una dieta equilibrada podria tenir en el manteniment de la salut periodontal. El nostre treball demostra el possible efecte d’una alimentació rica en nutrients i vegetals en la salut gingival". No obstant això, assegura que "cal més investigació per desenvolupar enfocaments personalitzats que ajudin a millorar la salut de les genives".