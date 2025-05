El motiu pel qual moltes empreses ignoren el teu currículum

Buscar feina és un procés sempre complicat. Sovint no se sap per on és millor començar a buscar i quins contactes poden ser més efectius. Els últims anys han proliferat diverses aplicacions per trobar feina, però ara, una experta adverteix de l'error que la majoria comet.

Silvia Moreno, experta en Recursos Humans, alerta que més del 80% de les demandes laborals no es reben mai. Segons explica, aquest és l'error més comú entre els que estan a la cerca activa: limitar-se als canals visibles i oblidar que gran part del mercat laboral es mou en silenci.

@workvibesilvia Mercado laboral oculto Existe, y aunque no hay datos cuantificables reales con una medición mundial, podemos orientarnos en que más del 80 % de los puestos de trabajo no son publicados Entonces, como encontramos las ofertas?? Cómo podemos postular a vacantes que no se publican? A través del Networking Es decir, estableciendo conexiones reales con el entorno profesional . Conexiones de valor que sumen y aporten para que cuando surja esa oportunidad se acuerden de ti. 🔝🙊 ♬ Blade Runner 2049 - Synthwave Goose

Un dels grans problemes, segons l'experta, és centrar tota la cerca als mateixos llocs que usen la majoria de candidats. "Estàs lluitant contra centenars de persones pels mateixos llocs", assenyala al vídeo. A mesura que més usuaris es concentren als portals web, la competència es multiplica i les probabilitats de destacar disminueixen.

La solució, diu Moreno, és potenciar el treball en xarxa professional, entès no només com "fer contactes", sinó com construir relacions de valor amb persones del teu entorn laboral. "Connexions reals que sumin i aportin perquè, quan sorgeixi aquesta oportunitat, es recordin de tu", explica al post que acompanya el vídeo.