El remei casolà perquè les tovalloles recuperin suavitat

És habitual que amb el pas del temps, les tovalloles perdin suavitat. Bàsicament perquè les rentades, i el contacte directe amb el sabó, el suavitzant i la calç fa que el teixit empitjori. Però en lloc de tirar-les i comprar-ne de noves, un expert de la botiga Atexlier, de tèxtil de casa, ensenya un truc perquè recuperin suavitat.
Segons l'expert, la pèrdua de la suavitat de les tovalloles no és conseqüència del pas del temps. Més aviat del contacte amb el sabó el suavitzant i la calç, que acaben formant un teixit invisible a les fibres de cotó i fan que el teixit perdi elasticitat.
Per fer-hi front, segons l'expert hi ha un remei casolà pel qual tan sols es necessiten dos ingredients: un litre d'aigua a quaranta graus i 200 mil·lilitres de vinagre blanc. Tot plegat s'ha de barrejar en una gerra on s'hi ha de posar també la tovallola que es vulgui recuperar.
La tovallola cal deixar-la en remull durant mitja hora. Passat aquest temps cal esbandir-la i posar-la a la rentadora. Amb un matís rellevant, afegir a la caixeta del suavitzant una petita quantitat de vinagre blanc, l'equivalent a un tap. Un cop fet això i estesa la tovallola, els resultats haurien de ser ben tangibles.
@atexlier_textil_hogar El truco que devuelve la SUAVIDAD a tus TOALLAS (en 1 lavado)
¿Toallas ásperas? 🧖♀️🧺 Prueba esto que TODOS tenemos en casa Muy fácil de hacer y se nota que se recupera la suavidad de las toallas. Así que no tires tus toallas viejas y recupera la esponjosidad del tacto del rizo de algodón.
Resultado: fibras destapadas, más suavidad y mejor absorción.
Guárdalo, compártelo y comenta “TRUCAZO” si te funcionó. Sígueme para más ciencia textil real. 😉 #TrucosDeLimpieza #ToallasSuaves #Hogar #Lavadora #Vinagre ♬ sonido original - ATEXLIER
Altres funcions de la tovallola
Eixugar la roba és una tasca complicada a moltes cases. La manca d'espai per estendre a l'interior de les cases, la impossibilitat de fer-ho fora, o les problemàtiques que genera l'assecadora. Hi ha poques alternatives que siguin efectives i estiguin a l'abast de la gent. Davant d'aquest panorama, ha tornat a cobrar rellevància un truc compartit fa temps pel noruec expert en organització Tor Rydder.
Aquest mètode és senzill i pràctic. Consisteix a estendre una tovallola sobre una superfície i col·locar a sobre la peça mullada. A continuació, s'enrotlla tot junt fins a formar una mena de rul·lo. El truc és aplicar pressió sobre el rul·lo, ja sigui utilitzant les mans, els genolls o fins i tot les plantes dels peus.
Segons Rydder, aquesta tècnica aconsegueix que la tovallola absorbeixi ràpidament gran part de la humitat, reduint el temps d'assecament de tota una nit a només un parell d'hores. L'expert recomana, a més a més, ajustar la pressió segons el tipus de teixit. Per a peces delicades, el millor és pressionar amb suavitat, mentre que per a teixits més gruixuts es pot aplicar més força.