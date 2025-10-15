Tens un adhesiu d'avís d'alarma sense tenir-la contractada? Pot ser sancionable

L'habitatge està en l'ull de l'huracà, és la preocupació principal dels catalans. La gran majoria de la societat es preocupa per l'accés a l'habitatge i una altra part es preocupa per les ocupacions. Per posar fre a les okupacions hi ha diverses vies, des de viure-hi, fins a contractar una alarma.
De manera precisa, per exemple, a Barcelona, l'accés a l'habitatge és el principal problema per al 29,9% dels enquestats, mentre que la seguretat queda en segona posició, després de baixar fins als 23,1 punts. El pòdium dels temes que més preocupen els habitants de la capital catalana la completa el turisme (9,8%). Pel que fa al conjunt del territori, l'habitatge segueix sent la preocupació principal i la seguretat baixa fins a la tercera posició, amb un 9% de la ciutadania preocupada.
La contractació d'alarmes s'ha disparat en els últims anys, ja sigui pel bombardeig publicitari, per l'augment d'okupacions i l'altaveu que se'n fa d'elles o per l'augment de propietaris que tenen cases sense viure-hi, i perquè no hi entri ningú la tenen controlada amb alarma.
Aparentar té un cost
Tot i això, hi ha un assumpte que sovint es desconeix de les alarmes: un adhesiu al portal i que es vegi de cara al públic pot ser motiu de sanció. És clar que un dels punts forts de les alarmes és la capacitat dissuasiva tant d'ocupació com de robatori, més enllà de poder tenir filmació en cas que es cometi la violació al domicili.
Donat l'efecte que pot tenir aparentar tenir alarma sense haver d'assumir el cost mensual, fa que molta gent es vegi empesa a enganxar un adhesiu similar a l'original o, directament, l'original que informa que hi ha càmeres i alarma a la casa o pis en qüestió. Però això és il·legal.
Concretament, l'article 10 de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada expressa la prohibició de publicitar serveis de seguretat privada sense comptar amb la corresponent autorització. És necessari tenir un contracte on s'especifiqui la disposició i ús de logotips i adhesius de manera responsable de l'empresa privada.
Per llei, la sanció mínima se situa als 600 euros per dia que es mantingui el logotip o la publicitat de la marca exposada de manera indeguda. Precisament, la llei que empara aquesta sanció és la de l'article 44 de la llei de 17/2001 de Marques.
Així mateix, el delicte contra la propietat industrial, derivat de l'ús dels logotips de les empreses privades que hi ha als adhesius, pot comportar fins a penes de presó. El Codi Penal contempla que es pot arribar a castigar amb tres anys de presó, i d'entre sis mesos a dos anys en els casos que la publicitat s'hagi fet en espais oberts al públic com per exemple espais comercials, si això succeeix es qualificarà de "publicitat enganyosa".