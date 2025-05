La policia alerta sobre un delicte desconegut que es pot cometre en el dia a dia

La policia espanyola ha llançat un avís a través de les xarxes socials per alertar la ciutadania sobre el delicte d’apropiació indeguda, una infracció que, segons recorden, es pot donar en situacions quotidianes més habituals del que sembla. En un vídeo publicat als seus perfils oficials a TikTok, Twitter i Instagram, el cos policial explica en què consisteix aquesta conducta delictiva i ofereix exemples clars per ajudar la població a identificar-la i evitar-la.

“Estàs segur que mai has comès un delicte d’apropiació indeguda? Ho comprovem”, adverteix l’agent protagonista del vídeo. La policia defineix aquest delicte com l’acte de quedar-se amb un bé que s’ha rebut amb l’obligació de retornar-lo i, en canvi, no fer-ho o fins i tot negar haver-lo rebut.

Per fer més entenedor el concepte, el cos ha exposat tres exemples concrets. El primer cas és quan una persona rep per error un Bizum d’una altra que s’ha equivocat en introduir el número. Si el receptor es queda aquests diners i no els retorna estaria cometent un delicte. En segon lloc, la policia adverteix sobre la situació en què algú presta una joia o un rellotge a un amic per assistir a un esdeveniment i aquest no el torna, tot fent-se el desentès. I finalment, el tercer cas descriu la situació en què un missatger lliura un paquet a qui no n’és el destinatari i aquest decideix quedar-se’l i negar-ne la recepció.

@policia 🤨¿Estás seguro de que nunca has cometido un delito de #apropiaciónindebida? Compruébalo con situaciones que pueden producirse en tu día a día 👀 ¡Y ojo! Si tenemos conocimiento de este delito ➡️👮‍♂️lo perseguiremos #policia #policianacional #delito #ejemplos ♬ Vibes - ZHRMusic

“Aquestes situacions poden donar-se en el teu dia a dia i, si tenim coneixement d’aquest delicte, el perseguirem”, adverteix l’agent, que recorda la importància de no normalitzar accions que tenen conseqüències penals.