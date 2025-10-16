Com organitzar un espai de lectura relaxant a casa

Els mòbils, les xarxes socials, i en definitiva, la dopamina per tot arreu, fan que sigui difícil recuperar un dels hàbits més relaxants del dia a dia. La lectura. Tot i que es pot llegir a tot arreu, els experts asseguren que és útil destinar un racó de la casa a l'espai de lectura. Com és adequat fer-ho?
El primer element a triar és el lloc. El consell més habitual és que sigui un espai tranquil. Evitar que hi hagi soroll o molt trànsit de gent. Tot i això, l'espai de lectura no cal que sigui una habitació sencera. Se li pot dedicar una part del menjador o d'una habitació petita. Per diferenciar l'espai, es pot posar una cortina.
El segon element important és la il·luminació. L'espai de lectura ha de tenir bona llum, a poder ser natural, la qual cosa convidarà també a llegir durant el dia i a no deixar-ho com una activitat exclusivament nocturna. Llum natural a banda, és important tenir una bona làmpada.
El tercer punt és el lloc on seure. Tot i que molta gent llegeix al llit o al sofà, els experts recomanen fer-ho en una butaca. El més rellevant és que ofereixi un bon suport per l'esquena, i per maximitzar el confort la millor opció és un puf per reposar les cames.
Decoració de l'espai
Pel que fa a la decoració de l'espai, els experts insisteixen: no cal tenir grans recursos, ni trobar grans espais. De vegades uns coixins ben posats, una estanteria a l’abast dels lectors més petits o una cortina que doni intimitat poden ser elements molt vàlids per crear aquests espais.
L'element que dotarà de personalitat l'espai de lectura és una bona selecció de llibres. Per això, cal una prestatgeria per mantenir-los ben organitzats. Poden ser flotants, o més grans si hi ha espai. També contribueix la lectura anar-hi afegint els llibres que vas llegint. Per sentir que l'espai és propi.
Finalment, hi ha qui, prestatgeria a banda, també vol afegir més accessoris a l'espai de lectura. S'ha d'intentar que aportin calidesa. Les catifes són un dels recursos més utilitzats, però també hi ha qui posa plantes, quadres, o llibretes. Qualsevol opció és bona mentre afavoreixi les ganes de llegir.