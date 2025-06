El truc del calaix per aconseguir l'ordre total a casa

Tots tenim aquell calaix el qual obrim només per treure alguna cosa ràpidament i el tanquem al moment, com si així evitéssim el caos que s'hi amaga. Però, què passaria si aquest calaix fos el punt de partida per aconseguir un ordre total a casa? Organitzar no és una marató, sinó una pràctica de petites accions que ens permeten cuidar-nos a nosaltres mateixos i crear un entorn que respiri tranquil·litat.

Comença pel més petit: el calaix de l'angoixa

A vegades, el caos no es troba en tot l’espai de la casa, sinó en petits indrets que, si els analitzem bé, són els primers passos per començar a crear un ambient més organitzat. Un calaix desordenat és molt més que un simple contenidor d'objectes; pot ser una representació del nostre estat d'ànim.

Obre'l, mira què hi ha i llança tot allò que ja no necessites: aquell mitjó sense parella, els papers obsolets, les coses que només ocupen espai. Deixa només allò que realment t'ajuda o utilitzes. Un cop ho facis, observaràs com aquest petit espai, organitzat i net, té un impacte directe en com et sents.

Mantenir un espai net i organitzat és, sovint, una forma d’expressar-nos a nosaltres mateixos el tipus de cura que ens oferim. Quan estem envoltats de caos, és fàcil sentir-nos aclaparats, però quan comencem per petits detalls, com ordenar un calaix, comencem a percebre el benefici d'aquesta senzillesa.

Un procés gradual, no una marató

L’important és que no s'ha de veure l'ordre com un repte massiu ni aclaparador, sinó com una acció petita i constant. Cada dia es pot obrir un altre calaix i organitzar una altra petita part de la casa. L’objectiu és crear espais que siguin funcionals, però també acollidors i relaxants. El canvi no arribarà de cop, sinó a través de l’acumulació de petites victòries que ajudaran a sentir-se millor en l'entorn.

Aquest procés no només es tracta de tenir una casa més ordenada, sinó de cuidar-se a si mateix a través de la cura de l'entorn. Comença pel calaix, i veuràs com cada petita acció et porta més a prop d’un espai de calma i ordre, tant a fora com a dins.