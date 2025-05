El Último de la Fila a Barcelona: com aconseguir les entrades pel concert de 2026

El Último de La Fila tornarà a cantar a Barcelona després de gairebé 30 anys d'absència. Manolo García i Quimi Portet han encetat una gira de retrobament amb concerts arreu de l'Estat i que passarà per la capital de Catalunya el 3 de maig de 2026. Concretament, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys on milers de seguidors podran tornar a gaudir d'un duet que va marcar la història del pop-rock en castellà.

Ho gaudiran només els més ràpids, ja que es preveu que la demanda d'entrades sigui desbocada i que es repeteixin aglomeracions a la pàgina web de l'organització, de la mateixa manera que ha passat els darrers temps amb els concerts de Bad Bunny o Coldplay. Per això, convé saber com aconseguir les entrades per al concert del 2026.

Les entrades es podran comprar a través del portal de Ticketmaster i les taquilles virtuals obriran el pròxim dijous 29 de maig a les 10:00 hores. Els preus dels tiquets encara no s'han fet públics, així com quin serà el límit d'entrades que podrà comprar cada usuari.