Els cotxes que no hauran de passar la ITV mai més

Passar la ITV cada any o cada dos anys, si el teu cotxe té menys de 10 anys, pot suposar una gestió costosa pel temps i diners que pot arribar a implicar. Però ens consola pensar que, com nosaltres, la resta de conductors també han de realitzar aquest tràmit mecànic per poder conduir. Encara que açò no és veritat, perquè a partir d'aquest any hi ha un tipus de cotxes que no hauran de tornar a passar la ITV mai més.
Una proposta històrica
Aquesta mesura de la DGT no és aleatòria, sinó que està justificada per a certs tipus de vehicles, concretament, pels que estan matriculats abans de l'1 de gener de 1950, siguin cotxes o ciclomotors. L'objectiu és destacar la importància d'aquests vehicles com a part del patrimoni cultural.
Per aquest motiu, la normativa que entra en vigor a partir d'aquest any pretén evitar-los aquesta revisió als vehicles amb aquestes característiques que consideren històrics. Amb això pretenen incrementar el nombre de vehicles històrics al nostre país, ja que si hagueren de passar la ITV no aprovarien i haurien de ser abandonats en un desballestament.
Les motos tampoc hauran de passar la ITV
Aquesta mesura només ha estat aprovada a Portugal, on el nombre de motos ha crescut en un segle un 400%. Tot i això, els motoristes fa anys que demanen que s'elimini l'obligació de la ITV en les motos, perquè les dades de sinistralitat no són tan altes com en els vehicles. Però aquesta és una mesura encara complicada d'implementar a Espanya on, el nombre més gran d'accidents són de motoristes, i on la ITV és un procés normalitzat i que no ha trobat un rebuig multitudinari entre la societat.