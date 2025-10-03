Els tres errors més freqüents del currículum: «Fan que les empreses et descartin automàticament»

Trobar feina és una tasca més difícil del que pensem. Implica temps, constància i paciència i molts intents. Moltes empreses demanen documents específics per inscriure't a una determinada oferta, com poden ser una carta de motivació o un certificat acadèmic o de llengües, però el que sempre demanen és el currículum.
Aquest és el primer filtre que passa la teva candidatura quan apliques per una nova oferta de treball, per això, és molt important que estigui ben fet i actualitzat i, sobretot, que no caiguis en aquests tres errors que tothom comet quan fa el seu currículum.
Demostrar els assoliments
Com explica l'extreballadora de Google i LinkedIn Adriana Carvajal, hi ha errors molt comuns en tots els currículums que, segons la seva experiència revisant-los, "comet el 90% de la gent que envia currículum a una empresa i fan que et descartin immediatament". El primer és no mostrar els assoliments que hem aconseguit al llarg de la nostra experiència laboral.
Carvajal recomana detallar els resultats que has aconseguit amb els teus projectes o treballs, com per exemple quants clients has captat o com han augmentat les vendes, d'aquesta manera es demostra a qui està llegint el teu currículum fins a on arriba el teu potencial.
Descripcions generals
L'experta en currículums recomana evitar les descripcions que només expliquen el lloc de treball en què has treballat com "participació en campanyes de màrqueting". "Si puc trobar la informació que estàs posant en el currículum en internet, no m'estàs contant res de tu com a treballador", adverteix Carvajal.
Un currículum no adaptat
L'últim error que comenta l'experta i que la majoria de persones comet és no adaptar el currículum al lloc de treball pel qual es vol aplicar. "Necessito llegir un currículum que parli la meva llengua, si no ho fas, algú que sí que ho faci et passarà per davant", explica l'experta. És millor prioritzar els treballs o mèrits que tenen a veure amb el treball que vols aconseguir abans que qualsevol altre.