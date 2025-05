Et despertes amb mal alè? Aquest és el truc per eliminar-lo ràpidament

Despertar-se i començar el dia sovint comporta mandra, mal humor i, moltes vegades, també mal alè. Durant les hores de son, la producció de saliva disminueix i, amb ella, també el control dels bacteris que descomponen restes de menjar i cèl·lules mortes. Aquests, deixen anar volàtils de sofre, els principals culpables de l'olor desagradable. La bona notícia és que, segons un ortodontista, té fàcil solució.

Tot i que aquesta sequedat bucal pot ser una conseqüència de circumstàncies puntuals derivades de l'alimentació, la mala higiene o infeccions bacterianes, o bé pot ser un símptoma d'alguna afectació que caldria tractar a consulta mèdica, també pot ser un signe sense importància i habitual després d'hores al llit.

Per això, com explica l'expert del sector Randy Kunik, no cal entrar en pànic i, simplement, cal seguir una rutina: prendre una tassa de te verd abans d'anar a dormir. Les seves potents propietats antibacterianes ajuden a neutralitzar els compostos de sofre i inhibir els bacteris. A més, diversos estudis han vinculat un component d'aquesta beguda amb la reducció de dos tipus de bacteris coneguts per causar mal alè. A més, com recorda Kunik, el te verd conté zinc, que converteix els bacteris en compostos sense olor.



D'altra banda, per a evitar l'halitosi persistent, és important mantenir una bona higiene abans d'anar a dormir. Cal rentar-se les dents i raspallar la llengua i, si es pot, utilitzar fil dental. Així es pot prevenir l'aparició de fins a 700 espècies bacterianes relacionades amb el mal alè i l'halitosi.

De totes maneres, si tot i seguir una bona higiene dental, haver provat aquest remei casolà i no consumint productes que puguin alterar els bacteris bucals, el problema no desapareix, és hora de visitar el dentista. Els professionals poden donar un diagnòstic més precís de la situació, descartar problemes dentals seriosos -com malalties de la geniva o càries- i posar-hi remei.

També hi ha la possibilitat que es tracti de xerostomia, que inhibeix la producció de saliva i, per tant, causa halitosi. Respirar amb la boca oberta mentre s'adorm és una de les causes principals. En aquest cas, serà el metge de capçalera qui pugui descartar un possible problema en les glàndules salivals o altres malalties relacionades.