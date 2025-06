Les solucions fàcils i econòmiques per mantenir la casa fresca

Mantenir la casa fresca es converteix en un repte a mesura que augmenta la calor. Les tardes es tornen pesades, les nits més difícil per dormir i qualsevol gest quotidià, com cuinar, descansar, treballar es fa feixuc quan la calor s'acumula a les habitacions.

Una possible solució és l'ús de l'aire condicionat, però sovint comporta un alt cost energètic i econòmic, o hi ha cases que no en disposen. Per aquesta raó, existeix uns senzills trucs que faran que la llar es mantingui fresca durant més estona sense castigar el medi ambient no la butxaca.

Abaixar les persianes abans que entri el sol

Una de les recomanacions més eficaces és bloquejar l'entrada directa de sol. El consell que es dona des de diferents portals de consumidors és abaixar les persianes durant les hores de màxima exposició solar, de la mateixa manera que les cortines també poden protegir tèrmicament de la calor exterior.

Aquest gest encara té més sentit quan l'habitatge es troba buit durant hores. Si sense ser-hi dins es deixen els para-sols recollits, finestres obertes o cortines sense desplegar, el sol escalfarà on incideixi: mobles, terra, vidres, etc.

Ventilar només quan baixa la temperatura

Durant l'estiu, pot ser contraproduent ventilar quan hi ha més escalfor a l'exterior que a l'interior de casa. Per aquesta raó, és recomanable ventilar quan a fora baixen les temperatures, normalment, quan el sol ja ha marxat. El que es recomana és obrir les finestres a primera hora del matí i quan marxa el sol per anar a dormir.

Aprofitar els corrents d'aire

Tenir ventilació de flux directe és fonamental per poder mantenir la llar ventilada d'olors i de calor. Un clar exemple és l'efecte túnel que es pot crear en el passadís en què l'aire s'accelera, fins i tot, si es té un ventilador, es pot utilitzar per ampliar i convidar el corrent d'aire a agafar una direcció concreta.

Netejar el terra amb aigua freda

És molt important mantenir-se hidratat i refrescar-se el cos amb aigua freda, per això, fregar amb aigua freda també pot fer que una gran part de la superfície es refresqui i en conseqüència deixa de despendre escalfor en els habitacles de casa. Un bon ús d'aquesta tècnica és fregar el terra de l'habitació amb aigua fred abans d'anar a dormir.

Canvia els teixits de casa

Sovint es tenen catifes, cortines gruixudes o fundes de sofà que contribueixen a retenir l'escalfor. Substituir aquests teixits per altres fets de lli o cotó, pot beneficar molt a mantenir la casa fresca. Els teixits que hi ha dins de cada casa són determinants per passar hiverns calents i estius frescos.

Desendollar electrodomèstics

Un altre truc senzill, que a part de no escalfar la llar, farà que estalviem més, és desendollar tots els electrodomèstics que no utilitzem. Per aquest hi passa el corrent que és calenta i això provoca que consumeixin i estiguin calents. Si es desendolla, passarà a ser un simple objecte sense cap font de calor ni energia.