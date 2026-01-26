Moll Company s’associa amb l’App catalana d’experiències Diskover

Les empreses del sector turístic segueixen reinventant-se en un món cada vegada més exigent i, sobretot, més digital. El darrer exemple el trobem en la col·laboració entre la gestora d’apartaments turístics de Palamós Moll Company i l’empresa Diskover Catalonia que explota l’App i web d’experiències Diskover.cat, una xarxa social enfocada al turisme de proximitat.
La demanda creixent d’experiències per part del viatjant, d’una banda, i la necessitat d’oferir més serveis als clients de l’altra, expliquen aquesta associació que cerca aportar més valor a les estades dels apartaments gestionats per Moll Company sense cost afegit per a l’usuari. D’aquesta manera, i a través de la tecnologia desenvolupada per Diskover Catalonia, els viatjants tenen l’opció d’accedir al catàleg permanentment actualitzat d’esdeveniments, festes tradicionals o llocs d’interès segons la seva ubicació i preferències personals.
Per a Raimon Trujillo-Coris, CEO de Moll Company, la col·laboració amb Diskover Catalonia “és un pas més en la nostra aposta d’oferir més serveis de qualitat al client i, al mateix temps, ens permet posicionar el nostre producte en una plataforma KM.0”.
A més, afegeix que “els visitants i turistes cada cop demanden més experiències i valoren que aquestes estiguin estretament vinculades al territori”.
Moll Company gestiona un centenar d’apartaments amb llicència turística en municipis de la Costa Brava com Palamós, Platja d’Aro, Calella de Palafrugell o Pals, en destinacions urbanes com Girona i d’altres de muntanya com Alp o Saillagouse, a la Cerdanya francesa. La gestora compta amb servei propi de reserves, incidències, neteja i assistència tècnica.
Per al CEO de Diskover Catalonia, Julià Sánchez, “la col·laboració amb Moll Company reforça aquesta visió compartida d’un turisme més connectat amb el territori, apropant als visitants una oferta d’allotjament que dialoga amb els serveis i activitats locals, i generant valor tant per als usuaris com per a l’economia de proximitat”.
Diskover Catalonia és una plataforma digital que connecta persones i empreses a través de recomanacions personalitzades de serveis, comerços i experiències de proximitat. El seu objectiu és ajudar els usuaris a descobrir què poden fer i consumir al seu entorn, mentre ofereix a les empreses una eina eficient per guanyar visibilitat i generar oportunitats reals de negoci.
La plataforma combina tecnologia de dades, geolocalització i interessos de l’usuari per mostrar continguts rellevants en el moment adequat. Aquest enfocament permet a les empreses impactar un públic altament segmentat, amb mètriques clares sobre visibilitat, interacció i conversió.
Diskover opera principalment a través de la seva App mòbil i web App, des d’on els usuaris poden descobrir propostes locals, guardar-les, compartir-les i accedir directament a accions clau com reservar, contactar o comprar. Per a les empreses, això es tradueix en trànsit qualificat i en una presència digital integrada dins l’ecosistema local.
Els directius de Moll Company, Raimon Trujillo-Coris, i de Diskover Catalonia, Julià Sánchez, coincideixen en la importància que els diferents actors del sector turístic estableixin aliances per a promocionar el patrimoni turístic i oferir experiències personalitzades i de qualitat als usuaris per a generar valor afegit.