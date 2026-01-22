Persianes de fusta: descobreix l'elegància natural que transforma els espais catalans

Històricament, la fusta ha estat un material molt present als habitatges catalans, tal com demostren els mobles i els elements dels quals parlarem a continuació: les persianes de fusta per a l'exterior. En zones de muntanya la seva presència és notable, però a altres llocs de Catalunya no són tan habituals. Així i tot, als darrers anys estan experimentant un notable creixement.
Avui dia, podem dir que les persianes de fusta per a l'exterior són una tendència. Però, a què es deu? Seguidament, esbrinarem les principals claus que han comportat un augment de les vendes d’aquests productes i de les seves instal·lacions als habitatges catalans. Addicionalment, resoldrem les qüestions que habitualment es plantegen els usuaris per tal d’aconseguir que qualsevol pugui encertar en triar el model idoni.
Què són les persianes de fusta i què les fa úniques enfront d'altres materials?
Seguint l’exemple de les altres persianes, estem davant d'uns conjunts fets de lames que, en aquest cas, es fabriquen utilitzant fusta, amb tot el que això comporta pel que fa a l’estil ornamental i als avantatges que proporciona als propietaris o llogaters.
El primer que les fa úniques és la sensació de calidesa: no hi ha cap altre material que aconsegueixi uns resultats així de bons. A més, augmenta el nivell d’atractiu decoratiu, especialment en aquells habitatges ornamentats amb un estil rústic.
Quins tipus de fustes s'utilitzen per a persianes i quina és la més recomanable?
Certament, s’utilitzen tota mena de fustes, perquè el que més influeix en la seva preservació és el tractament que reben per part del fabricant. Més enllà de l’acabat protector, hi ha un tipus de fusta que, des de fa anys, és el més utilitzat per donar forma a les persianes de fusta per a l'exterior. Ens referim al pi.
A Catalunya tenim pins dels quals es pot extreure una fusta de molt bona qualitat, la qual cosa també s’evidencia a algunes zones d’Espanya, com per exemple Sòria. De fet, la fusta de Sòria és una de les millors valorades en l’actualitat.
Quins són els avantatges d'instal·lar persianes de fusta a la teva llar?
Com hem dit abans, qualsevol llar a la qual s'instal·li una o diverses persianes de fusta adquireix una nova dimensió en referència a l’estil decoratiu i a la calidesa, però els avantatges no acaben aquí. De l’extens llistat també en formen part altres aspectes positius com l'aïllament tèrmic.
En una època com l’actual, reduir l'empremta de carboni és el principal objectiu de molts catalans. Afortunadament, poden aconseguir-ho instal·lant persianes de fusta per a l'exterior, ja que requereixen una menor quantitat d’energia per tal d’evitar que el fred de l’hivern penetri a l’interior de les llars.
A tot l’esmentat, cal afegir la millora que obté l’habitatge pel que fa a la privacitat. Això és especialment rellevant en aquelles cases i pisos de Catalunya que es troben a peu de carrer i, per tant, poden donar peu a mirades indiscretes per part dels transeünts.
Com triar persianes de fusta adequades segons l'estil i l'orientació de l'espai?
L’estil ha de ser prioritari si decideixes instal·lar una persiana de fusta a l’interior. Però, què succeeix si en tries una per a l’exterior? Llavors adquireix una especial rellevància l’acabat protector del fabricant. És fonamental que t’asseguris de què és l’adequat. En ambdós casos, comprova que no es requereixi un manteniment complicat.
Abans de parlar del manteniment, cal aprofundir en els tipus de persianes de fusta existents. Algunes de les més populars a Catalunya són les alacantines i les venecianes. Les mencionades en primer lloc permeten donar forma a un estil ornamental més aviat clàssic, mentre que les venecianes són les més recomanables per als catalans que han de lidiar diàriament amb una quantitat excessiva de llum natural.
Quin manteniment necessiten les persianes de fusta per conservar el seu aspecte i durabilitat?
El manteniment varia en funció del tipus de fusta que triïs, però el més habitual és que sigui suficient amb una neteja setmanal mitjançant un drap humit. Els productes utilitzats no han de ser químics abrasius, sinó que convé que la seva fórmula sigui neutre per garantir que les propietats de la fusta no pateixen cap mena d’alteració.
També convé que revisis visualment l’estat de la fusta. Cal que busquis signes de deteriorament evidents, com una decoloració o l’aparició de zones aspres que podrien traduir-se a l’acumulació d’humitat.
On comprar persianes de fusta de qualitat a Catalunya?
Fa uns anys, era complicat trobar persianes de fusta a Catalunya si es pretenia obtenir un molt bon resultat pel que fa a la duració i a l’estil decoratiu. Efectivament, ens referim a comprar unitats que facin gala d’una molt bona qualitat.
Avui dia, adquirir aquests conjunts és molt més senzill, gràcies principalment a l’existència de comerços electrònics especialitzats. Entre els més recomanables es troba persianasenrollables.org que destaca pel seu ampli catàleg, la seva bona relació qualitat-preu i l'excel·lent atenció al client.