Tanca un dels primers restaurants orientals de Barcelona: referent de la cuina taiwanesa

Nou establiment històric de Barcelona que tanca les portes. El restaurant Son-Hao de l'Eixample abaixa la persiana després de 45 anys d'història a la capital catalana i amb el mèrit de ser un dels negocis pioners de la cuina asiàtica al nostre país. La jubilació i la falta de relleu generacional són els principals motius que han portat a la fi del restaurant de cuina taiwanesa.

Situat al número 66 del carrer Muntaner, aquest dimecres 28 de maig serà l'últim servei del Son-Hao. Encara avui dia, fins al moment del tancament, el restaurant apareix com el millor valorat de Barcelona en la categoria de cuina xinesa i asiàtica. La qualitat dels àpats i l'ambient que s'hi respira, amb una decoració també vinculada a les tradicions asiàtiques, han convençut durant més de quatre dècades a locals i turistes.

El fill del matrimoni que gestiona el negoci ha explicat alguns dels detalls que fan especial el Son-Hao. Només a l'entrada ja es veu una gran influència budista en el decorat i motivada en part perquè un arquitecte taiwanès va gestionar el disseny de l'espai als seus inicis.

Però, evidentment, no es pot deixar passar el més important: l'oferta gastronòmica. El Son-Hao comptava amb plats típics d'Àsia i de Taiwan com els Wantón casolans amb salsa agredolça, diferents plats fets en wok, altres elaboracions tradicionals com els Mapo Tofu o l'estofat de vedella. I el plat estrella eren les delícies de llom a l'estil Taiwan.