Un estudi català revela els elements més estressants pels conductors

Per desgràcia, els accidents són habituals a les carreteres i, de fet, en els últims mesos ha crescut la preocupació pel seu increment. Les autoritats de trànsit intenten introduir noves mesures de manera constant per reduir la sinistralitat i potser un estudi publicat recentment els pot servir d'ajuda.

Una recerca en què ha participat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha analitzat com l'entorn visual de la carretera influeix en el nivell d'estrès dels conductors. El treball ha identificat els factors que influeixen negativament en l'experiència de la conducció amb dos objectius: obrir la porta al desenvolupament d'assistents de conducció intel·ligents i a la planificació de ciutats amb menys elements estressants.

L'estudi Analyzing the visual road scene for driver stress estimation mostra com els elements presents a les carreteres i als voltants són un factor clau en els accidents de trànsit i influeixen en el benestar i en la salut dels conductors. L'equip de la UOC va utilitzar un model d'IA que va avaluar les condicions del trànsit, la presència de vianants i el contingut d'elements urbans en entorns reals per estudiar el paisatge visual.

Els investigadors van poder concloure que el context visual de la carretera té un paper fonamental en l'estimació de l'estrès del conductor i va poder definir quins són els elements específics que influeixen més en l'experiència al volant. L'anàlisi d'interpretació del model d'IA va revelar que la presència de vianants i vehicles en moviment -especialment els més grans, com els camions- es troben entre els factors que generen més estrès.

A aquests s'hi sumen els elements urbans que poden distreure els conductors, com els senyals, els cartells publicitaris i els passos de vianants. "Tots aquests elements influeixen significativament en els alts nivells d'estrès dels conductors analitzats, en augmentar la complexitat i la càrrega cognitiva", explica un dels autors de l'estudi.