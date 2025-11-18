Així es prepara la Crema Catalana del Montseny

Com es prepara la Crema Catalana al Montseny?: Aquesta va ser la pregunta que van descobrir els espectadors de TV2 el passat diumenge a “La recepta perduda”, un programa de cuina itinerant que es va desplaçar fins a Breda, el poble on es va gravar la sèrie Ventdelplà. La presentadora, Sílvia Abril va comprovar de primera mà com es fa una crema catalana en una cassola de terrissa, un producte típic de la vila.
La mestra cuinera que li va mostrar l'art de fer una bona crema catalana va ser la bredenca Mari Lanza, que va fer ús d'una cassola de fang feta al poble. Lanza va mostrar-li la recepta i va fer redescobrir la importància dels ingredients bàsics, de qualitat i de proximitat, com la llet i els ous, que són imprescindibles per modelar la textura de les postres.
Lanza, segons va explicar al programa, viu la cuina com una activitat de lleure que li permet desconnectar, una passió que comparteix amb la seva família a través dels plats que elabora, sobretot, de rebosteria i pastissos. Per fer el plat, la cuinera bredenca va reunir Per preparar vuit ous, pell de taronja i llimona, llet sencera, 40 grams de midó i una branca de canyella.
Preparació del plat
Per preparar la Crema Catalana, segons es va mostrar al programa, primer s'ha de bullir la llet amb canyella barrejada amb les pells de taronja i llimona. Tot seguit, cal afegir uns 500 grams de sucre i 40 de midó. Mentrestant, cal separar, a part, la clara i el rovell dels ous i ajuntar la barreja de sucre i midó als rovells.
Quan la mescla de la llet amb els condiments cítrics ja està infusionada, s'ha de colar i ajuntar-ho amb el bol dels ous, el sucre i el midó. A continuació, cal posar la barreja al foc fins que arrenqui el bull mentre es va remenant de manera constant. Finalment, s'ha de posar la crema a les cassoletes de terrissa i deixar que es refredin. Aleshores, per acabar-ho de rematar, s'ha de cobrir la crema amb sucre i cremar-lo amb un estri especial, el cremador, que confereix la duresa a la capa de sucre superior de la crema catalana.
Un poble de terrissa i gastronomia
L'equip de gravació va fer entrevistes a diferents persones a la plaça de la Vila. També se'n van fer al Centre Cultural els Forns, un antic obrador de ceràmica que compta amb dos forns moruns de cuita de terrissa amb feixina i que s'ha reconvertit en un centre de divulgació de l'activitat terrissaire amb una exposició permanent de ceràmica i exposicions itinerants. Les gravacions van tenir lloc en cases particulars i en restaurants, on es va tractar el component gastronòmic del programa.
L'Ajuntament de Breda ha valorat molt positivament aquesta iniciativa i ha destacat el caràcter participatiu del programa, que dona veu a la població i també a alguns productors gastronòmics de la vila. "Pot ajudar a difondre el patrimoni artesanal del poble com un element de la identitat local i fomentarà que la gent ho pugui conèixer arreu", ha explicat el regidor de cultura, Andreu Pujol.
La Recepta perduda és un programa a càrrec de l'actriu i humorista Sílvia Abril que capítol rere capítol es dedica a visitar pobles i ciutats de Catalunya per recuperar menjars típics i tradicionals de la gastronomia catalana. La producció és en català i se'n poden veure capítols a través de la plataforma RTVE Play.