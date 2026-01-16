Carnestoltes a Cardedeu 2026: programació i detalls

Cardedeu ha presentat el cartell i la programació del Carnestoltes 2026 en un acte celebrat aquest dimarts a la tarda a la Fàbrica de Cultura Tèxtil Rase. La imatge d’enguany és obra de l’il·lustrador local Ramon París, autor d’un cartell que vol reflectir l’esperit festiu i identitari del Carnaval al municipi. La presentació va comptar amb la presència de l’autor, acompanyat de l’alcalde de Cardedeu, Xavier Orozco; el vicealcalde, Josep Quesada, i el regidor de Festes, Víctor Serrano. El cartell fa un recull d’elements tradicionals del Carnaval, amb una presència destacada del color i de personatges clàssics com l’arlequí, que conviuen amb elements més actuals.
Programació 2026
A banda de la presentació del cartell, l’acte també va servir per donar a conèixer la programació del Carnestoltes, a càrrec del regidor de Festes i de les representants de la Comissió de Carnestoltes, Maria José Expósito i Carmen Morato.
El Carnaval de Cardedeu se celebrarà el dissabte 14 de febrer i s’iniciarà a les 16 hores amb la concentració de comparses a la plaça de Joan Amat. Mitja hora més tard, a les 16:30 hores, començarà la rua pels carrers del municipi. A partir de les 18 hores, la festa es traslladarà a la sala polivalent de la Tèxtil Rase, on hi haurà música i animació a càrrec de Jimmy Trias DJ, així com diverses performances, servei de bar i una botifarrada amb opcions vegana i sense gluten.
A les 19:30 hores tindrà lloc el veredicte del jurat i el lliurament de premis a les millors comparses, i la jornada es clourà a les 22 hores amb el final de festa. El recorregut de la rua tornarà a incloure un tram silenciós, tal com ja es va fer en edicions anteriors, al carrer del Dr. Klein, entre l’avinguda de la Mare de Déu del Pilar i l’avinguda d’Àngel Guimerà, on les comparses hauran d’aturar la música o deixar de tocar.
Premis de Carnestoltes
Pel que fa als premis, se’n concediran a la comparsa més animada, a la més original, a la que presenti la millor coreografia i a la millor comparsa de deu o menys persones o disfressa individual. Cada premi estarà dotat amb 250 euros en vals de compra dels comerços associats a l’aplicatiu Més Cardedeu, excepte el premi a la comparsa petita o disfressa individual, que serà de 50 euros.
Durant la presentació també va intervenir Cristina Brene, de Barcelona Dansa Samba, que tornarà a participar a la Rua de Carnestoltes amb quatre grups de dansa que simbolitzaran les Quatre Belleses de l’antiga Xina, acompanyats de músics en directe.
Participar en la rua
Les persones interessades a formar part d’aquests grups poden posar-se en contacte amb la Regidoria de Festes, des d’on se’ls informarà dels requisits i de la data de l’assaig. El detall complet de la programació, les bases del concurs i el formulari d’inscripció de les comparses estaran disponibles al web de l’Ajuntament de Cardedeu a partir del dilluns 19 de gener. El termini per formalitzar les inscripcions finalitzarà el dijous 12 de febrer a les 15 hores.