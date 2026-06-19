Els castellers de la Selva visitaran el Montseny gironí

La colla castellera Els Guillats de la Selva visitaran el Baix Montseny gironí el 2027. La visita, que serà al Castell de Montsoriu i al d'Hostalric, es farà en el marc del tour de la colla per la Selva, que farà un pilar de quatre prop d'un castell de cadascun dels 26 municipis de la comarca amb l'objectiu de reivindicar-ne la tradiació el patrimoni històric. El projecte, anomenat "Castells als castells", compta amb el suport del Consell Comarcal, preveu aixecar una torre humana cada trimestre, coincidint en dates assenyalades de la localitat que visitin, com festes majors, aplecs o diades populars.
El projecte neix amb la voluntat d'apropar el món casteller a la comarca de, una zona de tradició històricament no castellera. Per aconseguir-ho, s'aixecarà un pilar de quatre prop d'un castell o torre de cada municipi.
El tret de sortida ha estat al municipi de Susqueda i Pau Martí, representant dels Guillats de la Selva, ha assegurat que és un "somni fet realitat" i una manera de retornar a la Selva tot el suport que els ha donat des que va néixer l'entitat l'any 2018. "Portar les nostres camises taronges a cada torre i castell de la comarca és un repte logístic i casteller majúscul, però ens fa una il·lusió immensa", asseguren.
A més, per aquest mateix any també està previst signar un acord de col·laboració amb el Consell Comarcal i donar a conèixer als diferents ajuntaments de la Selva el projecte, amb l'objectiu que hi participin. "Volem que cada veí i veïna se senti orgullós del seu patrimoni i, alhora, de la seva colla castellera", afirma Martí.
Montsoriu i Hostalric, entre els monuments inclosos
De cara a l'any 2027, el projecte es desenvoluparà progressivament, per fer-lo compatible amb l'activitat de la colla. La previsió és aixecar quatre pilars cada any, un per trimestre, i que l'actuació coincideixi amb dates assenyalades de cada localitat que visitin, com festes majors, aplecs o diades populars. Entre els monuments inclosos en el projecte hi ha el Castell de Montsoriu, a Arbúcies, Breda i Sant Feliu de Buixalleu i el Castell d'Hostalric o la Torre de l'Esparra de Riudarenes.
Amb aquest projecte, Els Guillats de la Selva es volen consolidar com una de les colles joves amb més projecció a Catalunya. L'agrupació taronja va néixer el 2018 i es va celebrar el seu bateig el 2022, després d'ajornar-ho per la pandèmia de la COVID. En pocs anys, l'agrupació ha assolit fites com els seus primers castells de set, la temporada passada, amb un quatre de set a la Cellera de Ter i un tres de set a Santa Coloma de Farners.