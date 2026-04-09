La investigadora Estel Massip, de Sant Celoni, candidata al Premi Talent JoveVO 2025

La investigadora biomèdica Estel Massip representarà Sant Celoni en el Premi Talent Jove 2025 del Vallès Oriental, així ho han informat des del servei RUMB del Sax Sala, d’orientació i acompanyament formatiu a joves. Aquest concurs vol fer valdre el talent dels joves vallesans menors de 25 anys que destaquen en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al món, per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda. D'aquesta maners, es vol incentivar i motivar els joves amb un reconeixement que és merescut, tot i la seva joventut.
L’Estel Massip, estudiant de Biomedicina a la UIC, va participar en la competició internacional iGEM a París, l’esdeveniment més rellevant del món en l’àmbit de la biologia sintètica, que reuneix cada any centenars d’equips universitaris d’arreu del planeta. La investigadora celonina va obtenir una medalla de bronze pel projecte ALSense, un biosensor innovador per facilitar el diagnòstic de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
Massip hi va participar-hi com a colíder del projecte, que vol facilitar la detecció d'aquesta malaltia neurodegenerativa greu i oferir una eina ràpida i accessible que ajudi als professionals. L'Estel, segons ha explicat la Sax Sala, està realitzant el treball de fi de grau al prestigiós Karolinska Institutet de Suècia i, des del primer any, forma part del Neurolipid Group, on treballa en la caracterització d’una proteïna per identificar els aminoàcids clau de la seva activitat enzimàtica, sota la direcció del Doctor Miguel Baena.
A més, com l'any passat, és directora del Congrés d’Estudiants de Biomedicina de la UIC Barcelona (CEBUIC). A l'Ajuntament de Sant Celoni i la Sax Sala han celebrat la notícia i han animat a la jove a seguir el seu camí professional i de recerca. "La seva candidatura representa un exemple inspirador de joventut preparada, compromesa i amb projecció global del talent científic internacional", han expressat a través dels canals institucionals.
El Premi Talent Jove
El premi Premi Talent Jove 2025 distingeix els joves vallesans menors de 25 anys a 31 de desembre de 2025, que destaquen en qualsevol tipus de sector o d’activitat: esportiu, musical, emprenedoria, ensenyament, voluntariat, activisme o ciències, entre molts altres.
El premi Talent Jove escull entre figures representatives que proposen els municipis i el reconeixement es fa en l’acte públic que de manera anual organitza Premsa d’Osona SA en el marc del premi Vallesà de l’Any que se celebrarà el 13 de maig a la Sala Teatre Municipal de l’Ametlla del Vallès. Els ajuntaments de la comarca són els encarregats de fer el recull de candidatures i poden proposar al Consell Comarcal un màxim de 2 persones candidates del municipi.