La Passió de Llinars presentarà cartell el 25 de gener

El cartell de les representacions de "Veniu a mi. La Passió de Llinars del Vallès" es presentarà el pròxim diumenge 25 de gener a les 12 hores a Can Lletres la presentació. Enguany serà una data destacada perquè farà 25 anys que la companyia llinassenca Grup de Teatre Till-Tall la posa en escena. L’acte comptarà amb la participació d’alumnes de violoncel i violí de l’Escola Municipal de Música de Llinars, que interpretaran tres peces de la banda sonora original de La Passió de Llinars, del compositor garriguenc David Gómez Comino.
També hi haurà l’actuació de diverses actrius de La Passió de Llinars, que interpretaran quatre breus monòlegs relacionats amb el cartell 2026 i que estan extrets de la peça "Aquelles que donen testimoni", de Sònia Dalla, de La Passió de Vilanova i la Geltrú. Aquestes interpretacions també serviran per fer valdre que enguany fa 10 anys que va néixer la Federació Catalana de Passions.
Com en les darreres edicions, la imatge és una creació del dissenyador llinassenc Xavier Morell. Segons explica el Grup de Teatre Till-Tall, la inspiració per al cartell d’enguany “neix d’una de les característiques que, des de l’estrena l’any 2000, ha estat i és un signe d’identitat de La Passió de Llinars del Vallès: la feminitat". És precisament aquesta idea la que reivindiquen com a un dels "pals de paller" de la representació. "La idiosincràsia d’aquesta Passió és la presència femenina, la importància de les dones en la història que s’explica i la relació trencadora de Jesús envers totes les dones que el seguien o se li apropaven”, asseguren.
En aquest sentit, avancen que aquesta importància de la feminitat farà que el cartell tingui com a protagonistes una representació de les dones de La Passió. Les Passions són espectacles que combinen el teatre i l’espiritualitat per explicar una història religiosa, però que interpel·la a tots els sectors de la població. "Estem convençuts que a la Passió pot interessar a tothom, creients i no creients, perquè el que s’explica és una història universal que és la base de la nostra cultura", van expressar des del grup de teatre.