La Vesprada de Llinars i el festival Nomad es fusionen: música, gastronomia i activitats infantils

Llinars del Vallès prepara la tercera edició de La Vesprada al Parc dels Corbera. Les dates: del divendres al diumenge, entre el 26 i el 28 de juny. L’entrada? Cap cost. Aquest espai es transformarà en punt de trobada per cultura, menjar, comerç de proximitat, manualitats i propostes lúdiques per a famílies. Enguany destaca un canvi important: el Nomad Festival s’incorpora a la cita.
Amb més de vuitanta parades a Catalunya i més de dos milions de persones visitants, el Nomad arriba com una mostra ambulant que combina concerts, foodtrucks, mercat de disseny i activitats pensades per a nens i nenes. El festival té la voluntat de crear una ambientació d'entorn mediterrani amb la intenció de fomentar intercanvi social i experiències compartides.
Programació i activitats per a famílies
Durant tres dies, el festival desplegarà actes de manera ininterrompuda, pensats per a qualsevol edat. Entre els espais, el Petit Nomad crida l’atenció com a zona per als més petits: jocs, tallers i iniciatives que incentiven la creativitat i el joc lliure. També es preveuen espectacles familiars repartits durant la jornada, reforçant l’oferta perquè es gaudeixi en grup familiar.
La música ocuparà un lloc central amb programació variada: concerts, vesprejos i sessions de DJ s’encadenen durant el cap de setmana. Entre els principals reclams figuren concerts tribut a Fito y los Fitipaldis i Queen, a més d’actuacions de rumba, pop-rock i espais pensats per ballar fins a la nit. En matèria de gastronomia, el públic trobarà foodtrucks amb plats diversos i una selecció de mercat amb marques emergents, productes d’artesania i articles de proximitat.
La celebració omplirà el Parc dels Corbera amb activitats a cel obert, des de l'Ajuntament han fet una bona valoració d'aquest format combinat, que també vol atraure visitants de la resta de la comarca. "La incorporació del Nomad suma una proposta cultural contemporània que reforça l’oferta comercial, gastronòmica i d’oci del municipi i amplia el seu atractiu", afirmen a través dels canals institucionals.