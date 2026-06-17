La violinista virtuosa Inés Issel actua a Vilamajor

La reconeguda violinista catalanopolonesa Inés Issel Burzyńska actuarà aquest divendres 19 de juny a les 19:30 hores a l'església de Sant Pere de Vilamajor. Issel oferirà als assistents "Els colors del violí", un recital que explora tota la riquesa expressiva i tècnica de l'instrument a través d’obres de grans compositors com Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Fritz Kreisler, Salvador Brotons i Eugène Ysaÿe.
Aquest concert l'organitza APOC i Joventuts Musicals del Baix Montseny, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i JM Catalunya. L'entrada serà gratuïta en el marc del dia del soci. L'espectacle tindrà lloc en un lloc privilegiat, una de les esglésies més grans que es van fer a finals del segle XVI, construïda en el nucli històric de Sant Pere, sobre l'antic pati d'armes de l'antic castell de Vilamajor.
Inés Issel Burzyńska, nascuda a Tarragona el 2001, es va formar a l'Escola de Música Reina Sofia de Madrid, amb premi extraordinari de la càtedra de violí, i després va continuar estudiant al New England Conservatory de Boston, Estats Units, amb la professora Miriam Fried, mundialment famosa per la seva profunda musicalitat i la seva extensa carrera com a solista i músic de cambra.
Issel Burzyńska va començar l'educació musical amb la seva mare Iwona Burzynska, una experimentada violinista i pedagoga. Des de 2012, també assisteix a l'acadèmia Meisterklasse Zakhar Bron Academy a Interlaken Suïssa, que organitza programes de formació intensius i masterclasses d'alt nivell. Malgrat ser jove i tenir una trajectòria no gaire extensa, ha aconseguit èxits significatius i premis en competicions del país i també de l'estranger. En concret, violinista catalanopolonesa ha estat guanyadora del primer premi en el XIII i XV Concurs Internacional de Violí en honor de K.Lipiński i H.Wieniawski a Lublin en l'any 2015 i 2021 respectivament.