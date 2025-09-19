Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 19, 20 i 21 de setembre de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Vallgorguina: prèvia de la Festa Major 2025
Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de setembre de 2025. Tot el dia. Arriba la Festa Major de Vallgorguina amb cultura popular, propostes musicals i activitats per a tots els gustos. La festa començarà el divendres 19 amb el Correguines itinerant, que comptarà amb l'acompanyament musical de DJ dellà i que començarà a les 23 hores al poliesportiu.
L'endemà, dissabte,es farà un torneig de pàdel indoor a les 9 hores, a Dinamic Padel. A la mateixa hora, a la plaça de la Vila, es farà un concurs de petanca. Ja a la tarda, a les 16 hores, serà el torn del torneig de ping pong al poliesportiu. Tot seguit, a les 18 hores, s'inaugurarà l'exposició A CV "Els Penjadors" a l'Associació Cultural. Per acabar la jornada la Sala Iglú acollirà l'obra de teatre Casats per amor a la pasta a càrrec del Grup de teatre Vallgorguina.
Diumenge 21 començarà amb el campionat de dòmino "Memorial antoni Foz" a càrrec de l'entitat La nostra gent, que es farà a la plaça de la Vila. A les 11 hores, hi haurà la la trenta-novena trobada de gegants de Vallgorguina a la plaça de la Vila i, a les 13 hores, es culminarà amb un dinar de celebració dels 40 anys dels gegants de Vallgorguina.
Consulta tots els detalls de la festivitat i la programació completa a l'article Festa Major Vallgorguina 2025: programació i novetats.
2.- Sant Celoni: elsDOCUS de laFilmo, minicicle Mordassa!
Dissabte 20 de setembre de 2025. A les 18 hores. Cinema, Conferència i Cultura a la Sala Lluís Giró. Aquest setembre laFilmo obre temporada amb força i estrena el minicicle Mordassa!, una proposta que uneix dues obres separades en el temps però amb un mateix crit de denúncia. Després de projectar Z (1969), el clàssic thriller polític de Costa-Gavras, la segona sessió arriba amb el documental No Callarem (2022), dirigit per Clàudia Arribas, Violeta Octavio i Carlos Juan Martínez.
El film combina una mirada íntima i artística sobre els rapers Valtònyc, Pablo Hasél i Elgio, perseguits per les seves lletres, amb una denúncia de la repressió judicial i mediàtica de l’Estat espanyol. També hi ressona la música de veus internacionals com Ana Tijoux, Yolanda Sey, Albert Pla o Tribade, que reinterpreten els versos condemnats.
Aquesta sessió serà especialment rellevant perquè coincideix amb el 20-S, Dia Internacional de la Llibertat d’Expressió. Després de la projecció, hi haurà un col·loqui amb la codirectora Clàudia Arribas i el raper mallorquí Valtònyc, acabat de tornar de l’exili, moderat per la celonina Laura Costa, responsable de comunicació del Govern a l’exili a Brussel·les.
3.- Santa Maria de Palautordera: Contes de mussols
Dissabte 20 de setembre de 2025. A les 12 hores. La sala d’actes de l’Esplai acollirà una nova sessió de contes amb Contes de mussols, a càrrec del narrador Gecko con Botas, que aprofundirà en els secrets del món nocturn d'aquestes aus. Una proposta plena d’històries que despertaran la imaginació dels més petits i faran gaudir també els grans. L’activitat és gratuïta i està recomanada per a nens de fins a 4 anys. L'Ajuntament informa que no cal inscripció prèvia.
4.- Arbúcies: Cicle d'espectacles de proximitat
Dissabte 20 i diumenge 21 de setembre de 2025. A Cau d'Orella té per objectiu oferir una experiència de proximitat que connecti amb el públic i apropi a la localitat baixmontsenyenca propostes de qualitat. En concret, s’hi podrà veure el concert Soul of sound (dissabte) i l’espectacle de màgia El rei de la màgia (diumenge) .
Tindrà lloc a l’escenari de les Naus Ayats, on artistes i públic compartiran un mateix espai, sense grans infraestructures de so ni de llums. Són propostes per sentir i veure de ben a prop, d'aquí ve el nom del cicle, A cau d’orella. Amb un aforament de 110 persones en aquesta primera edició el públic tindrà l'oportunitat de tenir contacte directe amb els músics i veure'ls de ben a prop.
Consulta els horaris i detalls de la programació a l'article: A cau d'orella: Arbúcies estrena un cicle d'espectacles de proximitat
5.- Sant Esteve de Palautordera: Amb el rap a la faixa
Dissabte 20 de setembre de 2025. De les 11 hores a 23:30 hores. Sant Esteve de Palautordera viurà una jornada especial amb la proposta Amb el rap a la faixa, una activitat que combina història, patrimoni i música urbana. A les 11 del matí, des de la plaça de la Vila, començarà una passejada de mitja hora fins al Castell de Fluvià, amb explicacions sobre la participació del municipi a la Guerra dels Segadors a càrrec de l’historiador Quim Sabé i l’arqueòleg Lluís Vila. L’itinerari culminarà amb un concert del grup Subversions a l’Ermita de Sant Cebrià.
A partir de les 21 hores, la música urbana serà la protagonista amb tres actuacions: Ibex 33, la banda de rap-core del Baix Montseny, donarà el tret de sortida; Tesa, rapera valenciana referent de l’escena urbana i del rap d’arrel combatiu, tornarà a Sant Esteve després d’haver impartit un taller de rap a l’IES Can Record; i, per tancar la nit, Skalopa, una potent banda de versions formada per joves músics, posarà punt final a la vetllada.
6.- Sant Celoni: ball a l'Ateneu
Diumenge 21 de setembre de 2025. A les 18 hores. Tarda de ball a l’Ateneu amb berenar a la Sala Lluís Giró. El Teatre Ateneu acollirà una nova tarda de ball adreçada a la gent gran, organitzada per l’Esplai de la Gent Gran. La vetllada comptarà amb música en directe i, a mitja part, els balladors i balladores podran gaudir d’un berenar inclòs en l’activitat.
L’esdeveniment tindrà una durada de tres hores i el preu de l’entrada és de 8 € per a socis i 10 € per a no socis. Una cita per compartir ball, companyonia i bon ambient.