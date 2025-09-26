Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 26, 27 i 28 de setembre de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Vallgorguina: Festa Major 2025
Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de setembre de 2025. Tot el dia. Arriba la Festa Major de Vallgorguina amb cultura popular, propostes musicals i activitats per a tots els gustos. Divendres 26, a les 20 hores, hi haurà una degustació de tapes amb l'acompanyament del grup musical Banana Spilt, a la plaça de la Vila. A les 22:15 hores, seguidament, tindrà lloc el concert de l'orquestra Pensilvania i a les 23:30 hores, al poliesportiu, el ball de Festa Major. La nit acabarà amb els hits de DJ Albert Caipirinha al poliesportiu.
Dissabte la jornada començarà a les 8 hores amb el concurs de pintura ràpida i a les 11 hores, continuarà amb les olimpíades que organitza l'entitat Guillots, a la plaça de la Vila. A la tarda, a les 17 hores, hi haurà el mobilparc infantil i juvenil entre el carrer del Sol i la Plaça Sant Andreu. A les 20 hores, la Sala Iglú acollirà l'obra de teatre Casats per amor a la pasta.
Després, a les 22:30, hi haurà el correfoc a càrrec dels diables de Sant Celoni. La nit acabarà amb el concert de versions de la Band the Cool i de l'actuació de DJ Ruggi a les 2 de la matinada al poliesportiu.
Diumenge, a les 8 hores, tornarà el concurs de pintura ràpida i a les 10 hores hi haurà un acte solidari per donar sang a la Sala Iglú. A les 10:30 hores, hi haurà la missa solemne i a les 11:30 hores els Castellers del Baix Montseny actuaran al Poliesportiu. A les 12:30 tindrà lloc un vermut popular i a les 17 hores, també al poliesportiu, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat. La festivitat acabarà a les 19 hores amb el recompte final de Senglars i Guillots i una copa de cava al poliesportiu municipal.
Consulta tots els detalls de la festivitat i la programació completa a l'article Festa Major Vallgorguina 2025: programació i novetats.
2.- Sant Celoni: "El despertar de la primavera" amb Rebrot Teatre al Teatre Ateneu
Dissabte 27 de setembre de 2025. 19 hores. El Teatre Ateneu acollirà la representació d’El despertar de la primavera, a càrrec de Rebrot Teatre. Es tracta d’una tragèdia en format de musical pop-rock, basada en l’obra de l’autor alemany Frank Wedekind.
Ambientada a l’Alemanya rural de 1891, la peça mostra un grup d’adolescents que s’enfronta als canvis físics, emocionals i psicològics dins d’un entorn hermètic, autoritari i repressiu. L’obra aborda temes sensibles com la sexualitat, el suïcidi, l’avortament, l’abús i els maltractaments a menors, tot plegat acompanyat d’una potent banda sonora rockera. Les lletres de les cançons, plenes de poesia i ràbia, donen veu a la rebel·lia juvenil i deixen una empremta profunda en l’espectador.
Consulta els horaris i detalls de l'obra a l'article: Torna Rebrot Teatre amb un musical pop-rock a Sant Celoni
3.- Santa Maria de Palautordera: Fotografiem plantes del Montseny amb sortida guiada
Dissabte, 27 de setembre de 2025. A les 10:30 hores. El dissabte al matí tindrà lloc una sortida a l’entorn natural per descobrir i fotografiar plantes del Montseny, amb el guiatge de Pere Barnola, Josep Gestí i Josep Maria Panareda. Durant l’activitat es presentarà l’eina iNaturalist, una aplicació que utilitza intel·ligència artificial per identificar espècies i compartir observacions amb una comunitat científica i naturalista a escala mundial.
La trobada s’allargarà fins a les 13 hores i és una proposta ideal per aprendre a reconèixer la flora del territori i introduir-se en les noves tecnologies aplicades a la natura. Per participar-hi cal inscripció prèvia al web d'activitats de Palautordera.
4.- Arbúcies: Gala de l’esport arbucienc a Can Cassó
Dissabte 27 de setembre de 2025. A les 21 hores. Can Cassó acollirà la Gala de l’esport arbucienc, una vetllada pensada per reconèixer i celebrar l’activitat esportiva del municipi. La gala combinarà entrevistes, humor, música en directe, actuacions i la presentació de projectes de futur, en una nit plena de sorpreses i emocions. Una cita imprescindible per a tots els amants de l’esport local, organitzada per l’Ajuntament d’Arbúcies.
5.- Sant Esteve de Palautordera: Concert de piano amb Enrique Bagaría
Diumenge, 28 de setembre de 2025. A les 17 hores. Al Teatre Pare Casals. L’Associació Poudemestres inaugura temporada amb un concert excepcional del pianista Enrique Bagaría, reconegut per la seva sensibilitat i mestratge. El recital inclourà obres de grans compositors de la música espanyola com Mompou, Albéniz, Demestres, Garreta, Granados i Falla. Aquest serà també el primer concert de la temporada i la presentació oficial de la nova Associació Poudemestres.
Les entrades estan disponibles a través d’Entràpolis: 15 euros l'entrada general, 5 euros per a veïns i veïnes de Sant Esteve de Palautordera i 2 euros per a estudiants de música
6.- Sant Celoni: Passejada pel Sot de Bocs al Parc del Montnegre i el Corredor
Diumenge 28 de setembre. A les 10 hores. L’Escola de Natura del Corredor proposa una visita guiada pel Sot de Bocs, un indret privilegiat dins del Parc del Montnegre i el Corredor que permet descobrir la riquesa natural i els secrets del seu entorn.
La passejada és una oportunitat per connectar amb la natura i gaudir d’aquest espai singular amb el guiatge d’experts. Per participar-hi cal inscripció prèvia a través del correu electrònic que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament. Una activitat ideal per a tots els amants de les excursions.