«Ventdelplà» es retroba 20 anys després: «És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie»

La icònica sèrie Ventdelplà, gravada al municipi de Breda, al baix Montseny, s'ha retrobat per retre homenatge als 20 anys de la seva estrena. Les actrius Emma Vilarasau, Georgina Latre i Mar Ulldemolins han protagonitzat aquest diumenge una conversa en el marc del Serializados Fest, on han revisitat alguns dels moments mítics i, sobretot, han reflexionat sobre els personatges de la Teresa, la Isona i la Mar. "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie", ha dit Latre. Davant més de 200 persones, les tres actrius s'han obert a fer un capítol "especial" d'homenatge a la sèrie, una mena de gran retrobament, amb una condició: que l'equip sigui el mateix que hi va haver aleshores. "L'equip humà era meravellós", ha assegurat Vilarasau.
Aquesta producció pensada pel guionista Josep Maria Benet i Jornet va ser la primera a tractar temes com l'assetjament i va donar veu a la manera de viure dels pobles. L'expectació que va despertar aquesta sèrie va transformar la vila de Breda en un punt de pelegrinatge dels fans i va situar el poble al mapa turístic català més enllà de la seva tradició terrissaire.
La població es va implicar activament en el desenvolupament de la sèrie i molts vilatans van aparèixer fent petits papers o com a extres durant els rodatges. D'altres, fins i tot van arribar a deixar que casa seva es convertís en un plató per gravar alguna de les escenes. Com a mostra d'agraïment, la productora es va acomiadar amb la donació d'una nova campana a l’Ajuntament de Breda, que encara avui es troba en ús.
La protagonista de la sèrie, interpretada per Vilarasau, és Teresa Clarís, una metgessa maltractada psicològicament pel marit que decideix fugir de Barcelona amb els seus fills per refer la seva vida en un poble, Ventdelplà. Els personatges que troba en aquest nou entorn marquen la trama de la sèrie, que va ser pionera en el tractament de la violència masclista.
Ventdelplà ha marcat una època en el poble de Breda, que va veure com el turisme de la vila canviava i anava més enllà dels compradors de ceràmica a la Carretera d'Arbúcies. Moltes persones van escollir Breda per venir a passar el cap de setmana i fotografiar-se al costat dels escenaris de la sèrie de televisió. Això va tenir un gran impacte al comerç local i va permetre que els elements patrimonials de Breda es donessin a conèixer arreu del país.
Vilarasau celebra el retrobament
En el retrobament d'aquest diumenge, Vilarasau ha explicat que té "molts" records de la sèrie i ha celebrat poder tornar a coincidir amb algunes de les cares que la van acompanyar durant més de cinc anys de rodatge. "Quan va començar la Georgina era molt petita, era una adolescent, i s'ha fet tota una dona, tota una actriu", ha ressaltat. "Amb la Mar tenia poques seqüències, però va ser molt bonic trobar-la, tot són records de moments", ha afegit.
L'actriu ha revelat que durant aquests vint anys no ha remirat Ventdelplà, però ha assegurat que s'ha trobat gent que encara n'hi parla i ho veu "molt bonic". Preguntada per un possible retorn de la sèrie, l'ha descartat. "Ventdelplà ja s'ha fet", ha sentenciat. Ara bé, ha assegurat que "haurien de tornar" sèries, "totes les que es puguin fer". Sobre si s'hi veuria com a protagonista, ha indicat que, si la truquen, "evidentment".
"Nostàlgia" i "enyorança" per Ventdelplà
Latre, que encarnava el personatge de la Isona, la filla de la Teresa Clarís, ha assegurat que per a ella la sèrie va ser un "despertar la vida", tant en l'àmbit vital com laboral, i ha qualificat Vilarasau de ser la seva "mare professional". "Professionalment vaig poder treballar amb gent que jo n'havia estat súper fan tota la vida", ha dit. També ha destacat la "nostàlgia" i "enyorança" que creu que hi ha ara cap a Ventdelplà.
Entre les més de 200 persones que seien al teatre del CCCB també hi havia part de l'equip de la sèrie. Aquest ha estat l'element que han destacat les tres actrius per reclamar que es faci un capítol especial. "L'equip va ser molt important, van ser molts anys junts", ha dit Latre. "S'han fet retrobaments d'altres sèries i si poguéssim fer un retrobament de Ventdelplà, un capítol especial, ens ho passaríem meravellosament", ha agregat.
Revisió de la sèrie
Durant la sessió, moderada pel periodista Àlex Gutiérrez, les tres actrius han anat comentant alguns fragments de la sèrie que s'han projectat. Les tres han ressaltat la "humanitat" de les trames i han coincidit a dir que, si es fes avui dia, hi ha coses que "haurien de canviar". "No pot ser que a una dona se la redueixi a ser 'la mare de' o 'la dona de', tot i que la Teresa ja en tenia prou amb els problemes que això li donava", ha comentat Vilarasau.
En la mateixa línia, Latre ha recordat que en el seu cas protagonitzava una història d'amor amb molta diferència d'edat que, de segur que avui en dia "es tractaria d'una altra manera". Hi ha coincidit Ulldemolins. En la conversa ha explicat que per a preparar el seu personatge, la filla del ric del poble a qui un accident de cotxe deixava en cadira de rodes, va treballar amb l'Institut Guttmann. Així mateix, ha assegurat que va sentir-se "molt responsable" perquè un tema d'aquestes característiques no s'havia tractat mai a TV3.
La trobada d'aquest diumenge s'ha emmarcat en el Serializados Fest, el festival de sèries de Barcelona, que se celebra fins al 12 de novembre i enguany arriba a la dotzena edició. La cita es reparteix entre el CCCB, els cinemes Mooby Aribau i la Casa Seat i ha programat més de 50 projeccions i activitats, entre les quals hi ha xerrades i estrenes de sèries internacionals i nacionals.