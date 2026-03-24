Compartir cotxe i ADN Montseny: neix la plataforma Linkcar

Les dificultats per aconseguir un transport fins a la feina o centre d'estudis han estat un dels principals maldecaps d'aquests mesos per a molts montsenyencs. L'Aitor Torné, veí de Sant Esteve de Palautordera, ha impulsat una plataforma per compartir cotxe i trajectes, Linkcar.com, que permet repartir despeses i omplir places buides als vehicles.
L'Aitor i el seu soci, que és informàtic, van tenir la idea després de fer molts trajectes per l'AP-7, quedar-se aturats en un embús i comprovar que, en la major part dels casos, els cotxes els ocupava una sola persona. "Em vaig dir que havíem de fer-hi alguna cosa i trobar una solució que ens involucrés a tots", ha explicat a NacióBaixMontseny.
Tot plegat, afirma, ha pres més sentit després de l'accident de Renfe de Gelida, que ha cronificat els retards a Rodalies. La precarietat dels ferrocarrils i la l'escassedat de transport públic a la comarca s'ha traduït en un èxit de l'aplicació, que ja acumula centenars d'usuaris. "A principis de febrer vam publicar la plataforma i a hores d'ara ja tenim al voltant de 400 usuaris", assegura.
Com funciona la plataforma?
A la interfície de la pàgina web els usuaris han de fer una publicació concretant el trajecte d'anada i una altra amb la tornada, les publicacions inclouen un origen i un destí i els horaris de desplaçament. També s'hi afegeixen els seients disponibles i el conductor té la capacitat d'acceptar o rebutjar les sol·licituds dels passatgers que es vulguin afegir al viatge.
Alhora disposen d'un xat intern a través del qual poden fer preguntes i establir contacte amb els companys de trajecte. La web dona l'opció d'afegir parades en el desplaçament, que poden servir per recollir persones en punts intermitjos. "Volem aconseguir que la gent s'animi i faci comunitat mentre comparteix el cotxe, és un canvi de mentalitat sobre la manera com ens movem", explica l'Aitor.
Més enllà d'això, des de Linkcar han avançat a NacióBaixMontseny que tenen intenció d'ampliar la plataforma més enllà dels trajectes i estan estudiant maneres d'oferir mecanismes perquè la pàgina permeti compartir places de pàrquing, una idea "innovadora". La plataforma també treballa amb la possibilitat d'operar des de pàgines oficials d'institucions educatives i ajuntaments, una opció que vol augmentar l'abast del servei i multiplicar el nombre de trajectes.