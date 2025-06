Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 13, 14 i 15 de juny de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Sant Celoni: Gala de reconeixement a l’esport celoní i batllorienc

Divendres 13 de juny de 2025. A les 19:00 hores. A la Sala Gran del Teatre Ateneu, es farà un acte per posa en relleu l’esforç, la dedicació i els èxits dels esportistes de Sant Celoni i la Batllòria. Un acte de reconeixement als clubs, esportistes i entitats que han destacat durant l’any en diferents disciplines. La cita té l'objectiu de celebrar el talent esportiu local i fomentar l’esperit d’equip i superació.

2.- Arbúcies: Enramades 2025

Divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15 de juny de 2025. Tot el dia.

El divendres 13 de juny, el Poliesportiu de Can Delfí acollirà a partir de les 8 del vespre la segona edició de l’Sport Night Festival, una activitat adreçada als joves d’entre 12 i 18 anys amb entrada gratuïta. Aquest esdeveniment donarà el tret de sortida a un seguit d’activitats que ompliran el municipi de vida, color i tradició.

L’endemà, dissabte 14 de juny, la jornada començarà ben d’hora amb el torneig 4x4 de vòlei al Poliesportiu de Can Pons, organitzat en commemoració del 20è aniversari de l’entitat. Les inscripcions s'han de fer prèviament i tenen un cost de 10 euros per jugador, o 8 euros per als socis. Paral·lelament, a partir de les 9:30 hores, el Poliesportiu de Can Delfí serà escenari d’una marató de donació de sang per celebrar el Dia del Donant. Ja a la tarda, es començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors naturals del Montseny i les raconsCATIFES.

El diumenge 15 de juny serà el gran dia del Concurs de Catifes de Flors Naturals del Montseny. Durant tota la jornada, es podran veure les raconsCATIFES repartides pel poble, gaudir de la fira d’artesans a la placeta de Can Reus i la fira d’atraccions a l’avinguda dels Països Catalans. De 6 del matí a 2 del migdia, diversos carrers del municipi s’ompliran d’art efímer amb la confecció de les catifes. La plaça de la Vila acollirà una emissió especial en directe de Ràdio Arbúcies de 10 a 12 hores. A continuació, a les 18 hores, es farà la plantada de gegants i la proclamació de les catifes guanyadores. A partir de les 18:30 hores, una cercavila omplirà de música i festa els carrers adornats. Podeu trobar tota la programació de la festivitat a l'article de NacióBaixMontseny Les Enramades d'Arbúcies 2025: programació i novetats.

3.- Sant Celoni: Wine Festival

Dissabte 14 de juny de 2025. A partir de les 12 hores. Sant Celoni es convertirà en l’epicentre del vi i la música amb la primera edició del Wine Festival. Aquest esdeveniment omplirà la plaça del Bestiar de ritme, sabors i ambient festiu. El festival s’allargarà fins a mitjanit, hi haurà, per tant, dotze hores ininterrompudes d’activitats, tasts i actuacions musicals. La cita, amb accés lliure, proposa un mercat de vins amb degustacions i una extensa oferta gastronòmica a càrrec de diversos establiments locals.

4.- Sant Esteve de Palautordera: Espectacles al Circ Cric

Dissabte 14 i diumenge 15 de juny de 2025. El Circ Cric de Sant Esteve de Palautordera ofereix la programació del Festival Circ Cric 2025, que convida a viure espectacles plens de màgia, emoció i connexió amb la natura. Les propostes, adreçades a persones de totes les edats, combinen el millor del circ amb la descoberta del territori amb l'objectiu de despertar els sentits i la imaginació dels espectadors.

En concret aquest dissabte es podrà l'espectacle dels alumnes de segon curs del CREAT, un projecte jove que combina formació professional, investigació i promoció de les arts circenses. Hi haurà una sessió de 12 a 13 hores i una altra al vespre de 19 a 20 hores. El diumenge està programat un espectacle dels alumnes de primer curs del Circ Carampa, un dels centres de formació circense més consolidats a l'Estat i Llatinoamèrica. També se'n preveuen dues sessions, una de 12 a 13 hores i l'altra de 19 a 20 hores.

5.- Santa Maria de Palautordera: 24è Recital de Poesia

Dissabte 14 de juny de 2025. De 20:30 a 21:30 hores. La plaça Miquel Martí i Pol de Santa Maria de Palautordera acollirà un vespre dedicat a la paraula i l’expressió artística amb la participació de professors i alumnes avançats de l'Escola Municipal de Música de la vila. S'oferirà un recital íntim i sensible on es combinarà la poesia amb la música en un entorn proper i acollidor.

6.- Breda: Concert de la cantant Beth

Diumenge 15 de juny de 2025. A les 20 hores. La cantant Elisabeth Rodergas, de Súria, coneguda com a Beth, actuarà a Breda. L'escenari del Cercle Bredenc acollirà la interpretació del seu àlbum Natural women que va elaborar conjuntament amb la pianista i compositora Laura Andrés. Beth és famosa per la seva trajectòria que va començar a la segona edició del concurs Operación Triunfo, en el qual va quedar en tercera posició i va aconseguir anar a Eurovisió.

Natural women és un disc que aplega cançons de dones de la història de la música que Beth i Laura Andrés admiren. Són clàssics amb un aire renovat que les transporten a diferents etapes de la seva vida. Malgrat que les cançons de l'àlbum són internacionals, en directe l'actuació inclou un repertori més extens que també passa per temes en català i castellà.

7.- Llinars: Seu del Circuit 3x3 FCBQ 2025

Diumenge 15 de juny de 2025. Tot el dia. Llinars del Vallès s'estrenarà com a seu de la vuitena edició del Circuit 3x3 FCBQ 2025. Serà la tercera parada d'aquesta competició, que passarà per localitats de tot Catalunya. Està confirmada la presència de 165 equips i més de 660 esportistes.

El torneig l'organitza la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, i compta amb el suport del Club Bàsquet Llinars i de l’IBC Academy i la col·laboració de Mundo Deportivo. Davant dels pavellons s'instal·laran 10 pistes per disputar els partits, que tindran lloc durant tot el dia.