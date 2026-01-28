Salicru ampliarà el negoci amb un crèdit de 2,5 milions d'euros

L’Institut Català de Finances, la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya, ha finançat l'empresa Salicru de Palautordera amb un préstec ICF Eurocrèdit de 2,5 milions d’euros per impulsar la reindustrialització de l’empresa, l’expansió de les instal·lacions productives i la digitalització dels processos amb l’objectiu de créixer a escala internacional.
Els préstecs ICF Eurocrèdit ofereixen condicions avantatjoses per a les pimes catalanes que vulguin impulsar inversions, obrir nous mercats i desenvolupar projectes innovadors gràcies al cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que inverteix en projectes de pimes, transició ecològica, digitalització i desenvolupament urbà.
Un préstec per ampliar el negoci
L'empresa de Santa Maria de Palautordera Salicru es va fundar l’any 1965 per fabricar i comercialitzar productes per a la protecció de sistemes industrials, professionals i domèstics dels problemes elèctrics produïts per les pertorbacions a la xarxa elèctrica. Amb els anys, l’empresa ha desenvolupat un equip d’enginyeria que l’ha convertit en líder del mercat de l'Estat en el sector d'equipament d'electrònica de potència per garantir un subministrament elèctric continu, net i fiable.
El finançament de l’ICF permetrà a Salicru ampliar metres quadrats de superfície industrial, i digitalitzar processos de producció. Amb més de 2 milions d’equips en funcionament arreu del món, la marca és a més de 130 països, i compta amb filials a la Xina, el Marroc, Mèxic, el Perú, Portugal i l’Orient Mitjà, França i Austràlia. Des del 2022, l’empresa s’ha expandit i ha duplicat la plantilla, que ha arribat a les 400 persones.
Disposar d'un subministrament elèctric de qualitat s'ha convertit en un element essencial en qualsevol dels sectors d'activitat de l’economia. En aquest sentit, l'empresa treballa solucions a mida per a diferents mercats, com la indústria, les grans corporacions, les infraestructures i transports, les companyies elèctriques i l’eficiència energètica, sense oblidar les llars i petits comerços. L'empresa de Palau té una inversió en R+D d’un 5% de la seva facturació anual, que suposa el triple de la mitjana espanyola.
El director general de Salicru, Antoni Garriga, ha explicat que aquesta inversió suposa una oportunitat "en un moment clau" per a l'empresa, i una "aposta del territori per al territori". "Som una empresa que rep molt suport de la banca privada, i que la banca pública també confiï en nosaltres per finançar-nos és un senyal que estem fent les coses bé”, assegura Garriga.
La consellera delegada de l’IC, Vanessa Servera, ha declarat que finançar projectes de creixement industrial i exportació internacional "està a l’ADN" de l’ICF i els quaranta anys d’història que té a l'esquena. "La nostra raó de ser és impulsar i fer més grans projectes industrials amb impacte en l’economia, en el territori i en el mercat, generant noves oportunitats laborals”, explica.