Un nou pont i trams asfaltats: avança el carril bici de la C-35

El carril bici de la C-35 que connectarà Sant Celoni amb Riells i Viabrea ja és més a prop d'estar completat. Aquest divendres 19 de setembre alguns trams ja presenten l'asfaltatge completat amb les corresponents marques viàries, malgrat tot, encara no està obert oficialmet a la circulació i les obres continuen. Tant és així que al llarg de la jornada s'han produit algunes retencions puntuals de trànsit a la C-35 causa dels treballs i la circulació de maquinària pesada.
Els treballs d'asfaltatge ja són visibles el tram que transcorre entre el polígon del Molí de les Planes i la fàbrica Renolit, de manera que l'estació de Bombers ja queda connectada amb el nucli urbá. L'asfalt també cobreix bona part del tros de carril que transcorre pel terme municipal de Gualba. En concret, el que va de la benzinera BP al Torrent de Can Dansa, situat a la vora de l'estació de tren del municipi.
D'altra banda, també s'ha esfaltat la continuació de la via ciclista que va en paral·lel amb la GI-552, passat el nucli d'Alba de Liste, i que passa per davant de l'Ajuntament de Riells i Viabrea. En aquest tram, ja s'ha pavimentat bona part del camí que transcorre entre el veïnat de l'estació i Can Salvà. Els fanals que il·luminaran el carril també s'han col·locat a la major part de la via, tant a Riells com a Gualba i Sant Celoni.
Un pont nou
Alhora, des de fa unes setmanes, també s'ha instal·lat un pont metàl·lic per a ciclistes per sobre de la Riera de Gualba. La infraestructura, que encara no està oberta a l'ús ciutadà, permetrà la circulació de bicicletes i vianants en un indret on, fins ara, era complicat i no hi havia cap espai habilitat. Aquest pont nou se suma al que ja s'havia col·locat en el punt quilomètric fronterer entre els termes municipals de Gualba i Sant Celoni, sobre el Torrent de Terrades.
Aquesta via per a bicicletes s'ha fet el marc de la reforma de la C-35 per incorporar un carril 2+1 entre Sant Celoni i Riells i Viabrea. Quan estigui acabada, configurarà una xarxa ciclista estructurada a l’àmbit del Baix Montseny que permetrà millorar la mobilitat quotidiana i la connectivitat del corredor per mitjans no motoritzats.
En el tram que discorre per la Batllòria, finalment, s'ha decidit que es construeixi en uns terrenys en desús propietat de la Inacsa, que ja s'estan arranjant. El Consell de Poble va rebutjar que passés per la Carretera vella, que hauria quedat tallada al trànsit i que, deien, "hauria causat problemes de mobilitat" i molèsties al nucli urbà.