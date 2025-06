A la tercera va a la vençuda: la sortida del Passacarrers del dissabte guanya a la pluja

Aquest any sí. Després de dues edicions amb un inici del Passacarrers del dissabte frustrat per la pluja, el d'aquest 2025 ha donat el tret de sortida amb l'hora i recorregut previstos. Els primers tombs s'han donat amb una plaça plena de gom a gom, com és habitual. I amb la calor, també ordinària d'aquest Corpus.

Tot i les sospites a mitja setmana d'una possible finestra de ruixats el divendres i el dissabte al vespre, la meteorologia ha perdonat la Patum Infantil Completa i la passada d'administradors i places d'aquest dissabte. D'aquesta manera, el Passacarrers s'ha posat en marxa a dos quarts de vuit, seguint el compàs del Tabal, les Maces han obert l'episodi de la tarda amb un salt celebrat amb normalitat.

🟢🔴 El primer salt de la passada del dissabte ja està en marxahttps://t.co/XbSEo4pFUV pic.twitter.com/Yq5LBiyvXc — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 21, 2025

Malauradament, a continuació s'ha viscut un moment inèdit a la festa, quan una persona ha agafat el cap de la Guita grossa per apartar-la de mala manera mentre feia el tradicional repàs per la barana de la plaça de Sant Pere. Aquest gest ha despertat la fúria dels guitaires i del conjunt de patumaires que han presenciat l'escena, que ha arrencat el típic càntic en contra dels pixapins. Tot i la tensió momentània, aquest fet que ha quedat oblidat de seguida i l'alegria de la festa s'ha restituït a la plaça.

El darrer tomb de l'epígraf de la passada de dissabte ha estat el primer ball de la parella de Gegants vells, musicat per la Cobla Ciutat de Berga. La perfecta sincronia dels dos geganters que l'han protagonitzat ha fet possible un salt lluït, perfecte per iniciar el recorregut per la ciutat. I, amb l'entrada en escena de la música, l'ànim dels patumaires s'ha acabat de despertar per fer front al Passacarrers.

Un cop en marxa la passada, la comitiva de Tabal, Maces, Guites i Gegants vells s'ha dirigit al carrer de l'Om, on se celebrarà el salt en honor a la parella administradora Huesca-Tor, continuant cap a la plaça de Santa Magdalena i l'Hospital de Berga. En total, hi haurà 16 salts per les places de la ciutat i dedicats als administradors. El punt final seran els Tirabols, primer a Sant Joan i després a Sant Pere.