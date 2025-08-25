El FeMAP clou l'edició del 2025 amb un increment d'assistents

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha posat punt final, aquest cap de setmana, a la seva 14a edició. Ho ha fet exhaurint les entrades de La Grande Chapelle al Monestir de Sant Pere de Camprodon, certificant l'augment d'assistents al certamen aquest 2025. En concret, s'han comptabilitzat més de 5.500 persones a la cinquantena de concerts celebrats en diferents poblacions dels Pirineus repartides entre Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord, un 5% més que l'any passat.
Segons les dades facilitades per l'organització, el festival ha esgotat les entrades en 11 dels 54 concerts programats, com és el cas de la cloenda. Aquests s'han repartit pel territori pirinenc, incloent-hi els quatre espectacles oferts al Berguedà, amb un cartell de 25 formacions diverses, des del petit format a grans agrupacions musicals i instrumentals, permetent configurar una agenda variada i potent.
Tal com han posat en relleu els responsables, en l'edició ja culminada d'enguany s'ha incrementat l'interès pels Paquets Turístics, una oferta d'entrada amb allotjament que ha generat fins a 239 pernoctacions directes al territori. També s'han reforçat propostes com els Concerts amb Gust i la celebració d'activitats culturals complementàries, les quals "han mantingut un alt nivell de participació i valoració positiva per part dels assistents", asseguren.
D'altra banda, també s'han continuat estrenyent els llaços amb altres serveis i entitats del territori per consolidar la relació del FeMAP amb el teixit pirinenc. En concret, dins la seva missió inclusiva i social, s'han desenvolupat 25 concerts a residències de gent gran, centres de salut mental i altres col·lectius amb dificultats d'accés a l'oferta cultural. Així mateix, les actuacions de 16 grups participants han estat enregistrades per Catalunya Música i RNE. Per tot plegat, des de l'organització asseveren que, amb la 14a edició, el FeMAP "ha refermat la seva trajectòria com a projecte cultural de llarg recorregut i amb una connexió molt estreta amb el territori i el públic".