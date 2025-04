La Berguedana de Folklore Total publica el «Cançoner de la Rossa de Bulner»

L'Associació Cultural Berguedana de Folklore Total, en la seva tasca d'estudi i divulgació del patrimoni relacionat amb la música tradicional, presenta aquest Sant Jordi el Cançoner de la Rossa de Bulner. Cançons de Sisquer. Aquesta nova publicació, la quarta que impulsa l'entitat, és el resultat del recull i estudi de les cançons que Bonaventura Carrera Simon (1852-1926), coneguda com la Rossa de Bulner, va dictar a mossèn Jaume Sarri Muntada entre els anys 1923 i 1925, quan era vicari a la parròquia de Sisquer (Guixers).

Bonaventura Carrera havia nascut a cal Quelet de Bonner (Gósol), una casa que en aquella època feia d'hostal i per on passava molta gent. Era un espai on la cançó hi era molt present, i per això és el lloc on va aprendre bona part del seu repertori. Va viure en diverses cases de l'Aigua de Llinars i de l'Aigua de Valls, i va ser quan vivia a cal Jepó (Sisquer) que va ser entrevistada per Jaume Sarri i Muntada.

Mossèn Sarri lliurà el 1930 unes 65 cançons recollides a la Rossa de Bulner a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Posteriorment, entre els anys 1958-1961, moltes de les cançons recollides van ser publicades en diferents números de la revista Ilerda, publicació de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

Ara, la Berguedana de Folklore Total ha recollit tot aquest material, l'ha estudiat i l'ha revisat, tant musicalment com lingüísticament, per publicar-lo en un únic volum. Consta de 100 cançons que han perdurat d'entre les que va dictar Bonaventura Carrera, amb lletra i música. A més, el llibre els acompanya d'uns estudis biogràfics aprofundits dels dos personatges i del moment i espai en què van viure.

Aquest nou títol de l'Associació Cultural Berguedana de Folklore Total arriba després de la publicació dels dos volums de Danses tradicionals del Berguedà i del llibre L'Hereu Mill, arxiu vivent de cançons tradicionals, amb la voluntat de "continuar posant a disposició de tothom aquest nostre patrimoni, perquè sigui llegit, però sobretot, perquè sigui cantat, cosa que farà la BFT en les presentacions que faci del llibre", han assenyalat des de l'agrupació. El llibre es podrà adquirir aquest dimecres, dia de Sant Jordi, a la parada que la Berguedana de Folklore Total tindrà a Berga. A més, també s'està distribuint a les llibreries de la comarca.