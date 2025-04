Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 1, 2, 3 i 4 de maig

Hi ha qui aprofita els ponts, com el que s'escau aquest Primer de Maig, per sortir. Ara bé, al Berguedà hi haurà propostes per convidar a tothom a quedar-se. L'1 de maig estarà marcat per la commemoració del Dia Internacional dels Treballadors, amb el focus a les colònies de l'Alt Llobregat i la manifestació de Berga; però també per l'esport i els tornejos de futbol a Avià i Puig-reig. El cap de setmana, el gran protagonista serà la Fira de Maig de Berga. NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, de l'1 al 4 de maig.

Dia de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat

Seguint la tradició instaurada l’any 2022, l’associacio Amics Colònies Industrials de l’Alt Llobregat ha programat, per l’1 de Maig, la celebració del Dia de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat. Enguany, s’ha preparat una jornada per conèixer dues colònies: el Guixaró (Casserres) i Viladomiu Nou (Gironella). La proposta consisteix a fer un recorregut a peu des del Guixaró cap a Viladomiu Nou, seguint una ruta circular que permetrà conèixer diferents aspectes patrimonials d’aquestes dues colònies que tenen forts lligams de veïnatge. En el decurs, les administracions locals compartiran alguns dels projectes de millora que estan executant en ambdós nuclis, també es pararà atenció en l’espai natural que ofereix el riu Llobregat a la zona, es podrà visitar l’edifici dels antics motors dièsel a Viladomiu, i s’oferirà una visita per descobrir l’església del Sagrat Cor a la mateixa colònia. La tornada al Guixaró es farà seguint l’antic traçat del carrilet. Trobareu més informació aquí.

La Unió Esportiva Avià replica el torneig femení solidari, mantenint la fita solidària de recaptar fons per la recerca del càncer de mama de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron (VHIO). A la vegada, la cita pretén fomentar la pràctica esportiva, i en concret del futbol, entre les nenes, noies i dones. El torneig tindrà lloc l'1 de maig, entre les 09.00 i les 20.00 hores, a les instal·lacions del Municipal Alfons Gonfaus d'Avià. Hi participaran 24 equips i més de 230 jugadores. El cartell.

45è torneig de futbol Josep Obradors

El Camp Municipal d’Esports de Puig-reig serà l’escenari del 45è Torneig Josep Obradors de futbol. El dia 1 de maig, els protagonistes seran els conjunts femenins alevins i infantils de 12 clubs diferents. L’endemà, 2 de maig, serà el torn dels equips benjamí i aleví masculins provinent d’11 clubs. Aquest 2025, la cita tindrà emissió en directe dels partits. Tots els detalls, aquí.

Manifestació del Primer de Maig a Berga

La classe treballadora surt al carrer per commemorar el Primer de Maig a Berga. El punt de partida serà la plaça dels Països Catalans, a les 11.30 hores. Aquest és el cartell de la convocatòria, a càrrec de CGT Berguedà, el Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, l’Ateneu Llibertari del Berguedà, el Casal Panxo, la Pastora, la Xarxa de Suport Mutu del Berguedà i Endavant Berguedà.

Fira de Maig

La mostra multisectorial de Berga es torna a desplegar al llarg del Vall, els dies 3 i 4 de maig. Aquest 2025, l’Ajuntament de Berga ha decidit vincular-la a l’oferta turística de la comarca, establint una aliança amb les empreses del sector i programant xerrades i tallers amb aquesta temàtica. També hi ha una àmplia agenda d’actes culturals i d’oci, com la Diada Castellera, les sardanes, les exhibicions dels centres esportius o l’espectacle de David Cols. El programa.

«El somni d’una nit d’estiu»

La Joveneta Closca presenta El somni d’una nit d’estiu, la comèdia romàntica escrita per William Shakespeare. Quatre enamorats fugen al bosc per trobar el seu amor no correspost. Dins la nit es trobaran amb el follet Puck, que embolicarà una mica la troca. Amb un elixir d’amor aplicat a l’enamorat equivocat provocarà una confusió difícil d’arreglar. L’obra ens trasllada a una nit màgica on el joc, l’enginy i l’amor seran els guies d’aquesta companyia de joves. La representació tindrà lloc el 3 de maig a les 20.00 hores, al Teatre Municipal de Berga. La proposta forma part del programa cultural de l’equipament, aquesta primera meitat d’any.

35a Caminada Popular d’Avià

El diumenge, 4 de maig, Avià celebra la seva caminada popular. La cita arriba a la 35a edició, unida al tradicional Concurs Fotogràfic a Instagram de la caminada, amb una ruta que resseguirà 13 quilòmetres al voltant del municipi. Les inscripcions es faran el mateix dia, abans de la sortida (08.30 hores) i es limitaran a 500 persones. Els detalls.

«Històries sota la llum dels estels»

Presentació del llibre Històries sota la llum dels estels, a càrrec de Ramon Soler i amb la presència dels autors, Ramon Obradors Caus i Anna Maria Obradors Ascón. Serà el 4 de maig, a les 12.00 hores, a la Sala de Puig-reig. En acabar, se servirà un aperitiu als assistents.

«Pare Nostre»

El juliol del 2014, arran de la confessió sobre els diners no declarats a Andorra, Jordi Pujol i Soley i la seva família afronten un escàndol públic sense precedents, que posa en dubte el llegat personal i polític de l’expresident de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la sinopsi de Pare Nostre, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 i a les 20.30 hores, i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.