Montse Venturós se sincera després de patir depressió: «Vaig tenir por de mi mateixa»

"Vaig tenir por de mi mateixa". Aquesta ha estat una de les frases més contundents que ha dit Montse Venturós després de patir depressió. L'exalcaldessa de Berga va deixar el càrrec ara fa quatre anys per aquest problema de salut i ara s'ha sincerat. En una entrevista aquest dissabte a El Suplement de Catalunya Ràdio, l'exdirigent de la CUP ha relatat les vivències viscudes en dos mandats a l'Ajuntament en què va viure "intensament" el procés i la Covid, i també s'ha referit a com ha lidiat amb la depressió.
Venturós ha explicat a l'entrevista amb Roger Escapa que va perdre entre 25 i 27 quilos mentre estava a l'alcaldia i que tenia la necessitat de trobar-se bé: "He de poder anar a caminar al bosc i no cansar-me perquè no tinc força o perquè el meu cos no pot". L'exalcaldessa recorda uns anys "molt intensos" al càrrec que la van fer entrar en depressió. Venturós tenia "molts perjudicis" sobre aquest problema de salut mental, ja que la seva germana n'havia patit tota la vida, i per això s'ha hagut de disculpat amb ella en diverses ocasions. "Pensava que era una cosa de voluntat, però una persona amb depressió no és que no vulgui, és que no pot", sentencia.
Com van arribar els símptomes que alguna cosa fallava pel que fa a la salut mental? Doncs Venturós diu que el pitjor era "tenir por de si mateixa" i també ha relatat alguns dels pensaments que li venien al cap: des que un l'empresonessin per poder descansar a la presó -en el cas en què va acabar inhabilitada- fins que un camió l'estampés i la matés perquè "d'aquesta manera s'acabaria tot".
Venturós també s'ha referit a un moment que mai perdonarà sobre el procés. El dia que es va proclamar la República, ara fa vuit anys, l'exalcaldessa de Berga va anar a acomiadar-se de la mare, que s'estava morint. Li va preguntar si volia que es quedés amb ella o que anés cap a Barcelona amb la possibilitat que la detinguessin per ser una de les alcaldies executores de la declaració unilateral d'independència. "Em va dir que tirés milles, que era allò pel que jo havia lluitat sempre", li va respondre. Per fortuna, encara va poder gaudir quatre mesos més de la mare, però el fet de no poder culminar el procés en aquella situació li va fer molt mal.
L'alcaldia accidentada de Montse Venturós a Berga
L'exalcaldessa de la capital berguedana va arribar al càrrec el 2015, però va ser inhabilitada durant mig any per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant les eleccions al Parlament del 27 de setembre del 2015 i les del Congrés del 20 de desembre de 2015. Llavors va adquirir un paper d'alcaldessa simbòlica mentre un altre regidor de la formació ocupava el càrrec de facto. Venturós, tot i aquest paper, mai va acatar la seva inhabilitació.
Va plantar el jutge en dues ocasions i només va anar a declarar quan va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Finalment, va recuperar l'alcaldia després de vèncer a les eleccions municipals del 2019. A mig mandat, però, va abandonar el càrrec per la depressió i va anunciar que es retirava de l'escena pública fins ara, que ha concedit aquesta entrevista a la ràdio pública. A l'alcaldia va substituir-lo Ivan Sánchez, també de la CUP, que va reeditar el càrrec en els comicis del 2023 tot i perdre dos regidors.