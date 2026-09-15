El Berguedà celebrarà la campanya de La Cuina del Bolet amb 21 restaurants adherits

La 25a edició de la campanya gastronòmica La Cuina del Bolet que organitza l'Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà comptarà amb la participació de 21 restaurants de la comarca. Entre el 18 de setembre i el 22 de novembre d'enguany, els establiments oferiran menús especials de més de 35 euros amb plats on el bolet és el gran protagonista, des dels entrants fins a les postres amb l'objectiu de continuar fomentant el turisme i la gastronomia.
Els organitzadors asseguren que La Cuina del Bolet continua essent un dels "principals atractius turístics i motors econòmics" per al sector hostaler durant la tardor amb el bolet com a producte de la gastronomia local. En aquest sentit, la presidenta d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Sílvia Culell, ha subratllat que, un cop superat el quart de segle de trajectòria, la campanya es manté com un referent de la gastronomia comarcal "gràcies al ferm compromís dels restauradors amb el producte de proximitat i la qualitat".
Enguany, la temporada del bolet ha començat amb molta incertesa a causa de les altes temperatures i la falta de pluja. Tot i això, els establiments asseguren que tenen el producte "garantit" gràcies als excedents de l'any passat, quan la campanya va ser molt bona. Així ho ha assegurat el cuiner Àlex Jorba durant la presentació d'aquest dimarts. Ha explicat que el 2025 es van poder confitar i assecar bolets que els serviran per poder iniciar la campanya i que esperen que les condicions meteorològiques siguin més bones en els pròxims dies per poder servir el bolet acabat de collir ben aviat.
Maridatges amb la incorporació de Caves Naveran
La campanya, que compta amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, inclou els maridatges dels menús diaris amb la col·laboració del celler Abadal (DO Pla de Bages) i, per primer cop, s'hi suma Caves Naveran. La ruta de sopars maridats que s'havien fet en anteriors edicions no s'inclourà enguany amb la idea de repetir-ho l'any vinent. L'objectiu és "no esgotar el format" i fer una parada i recuperar el format en la pròxima edició de la campanya de La Cuina de la Caça i la Tòfona.